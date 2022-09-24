Шесть новых выделенных полос для общественного транспорта заработали в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

С субботы 24 сентября в Москве начали действовать новые выделенные полосы для общественного транспорта. Всего их шесть, и в среднем нововведения позволят сокращать время каждого отдельно взятого автобуса или троллейбуса на 3-9 минут. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Выделенки появились на улицах Рябиновой и Никулина, в проезде Кошкина, в Очаковском путепроводе, на Ореховом бульваре и Севастопольском проспекте, а также на Загородном шоссе.

Самая длинная из новых выделенных полос находится на Севастопольском проспекте, её длина составляет 3,08 километра. Наиболее же короткая - в проезде Кошкина, тут выделенка заняла всего 140 метров дороги.

34 маршрута городских автобусов и троллейбусов заметно сократят периодичность появления на остановках общественного транспорта на этих улицах, за счёт увеличения скорости движения и отсутствия пробок на выделенных участках дорог.

Ранее KP.RU сообщал подробности о новых выделенных полосах в Москве, которые открылись в субботу 24 сентября.