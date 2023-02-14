Мать бросилась на рельсы, пытаясь вытащить младенца: появились подробности чудесного спасения ребенка в Балашихе

Помощник машиниста Андрей Семенов (слева) и машинист Константин Воробьев. Фото: пресс-служба МЖД

Стали известны подробности чудесного спасения 4-месячного малыша, который в коляске упал с платформы на рельсы перед прибывающей электричкой.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, этот инцидент произошел днем в понедельник, 13 февраля на станции Заря в подмосковной Балашихе. Женщина стояла у кассы, а коляска с ее ребенком внезапно поехала к краю платформы и упала на пути. В этот момент с другой стороны платформы уже тормозила электричка.

По словам очевидцев, машинист коляску увидел, несколько раз просигналил и применил экстренное торможение - электропоезд остановился в каких-то сантиметрах от коляски.

Фото: СОЦСЕТИ

«В результате профессиональных и оперативных действий бригады, наезда на коляску, в которой находился 4-месячный ребенок, удалось избежать. Ребенок не пострадал», - рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

Как рассказывают специалисты, на разных отрезках пригородные электрички могут разгоняться до 100 километров час, но перед очередной станцией скидывают скорость до 50 км/ч и начинают торможение. Тормозной путь занимает около 700 метров. Очевидцы говорят, что при обычном торможении электричка после столкновения с коляской проехала бы еще около 30 метров. Страшно себе представить, если бы машинист не затормозил резко.

Как стало известно, в кабине электрички в момент ЧП находились машинист Константин Воробьев и помощник машиниста Андрей Семенов.

- Да, я увидел коляску, когда она падала с платформы, - признался журналистам Воробьев. - Больше всего боялся, что не успею остановиться и раздавлю коляску.

По словам машиниста, еще до остановки поезда на рельсы бросилась спасать младенца его мать. Об этом же говорят и очевидцы: женщина успела вытащить ребенка из коляски и отпрыгнуть под платформу.

- До сих пор стоит перед глазами выражение лица женщины в этот момент… Потом я попросил помощника выйти (машинист по инструкции не имеет права покидать кабину на станции, помощник - только с его разрешения, - Авт.), помочь женщине. Мы посадили их с ребенком в первый вагон, спросили, нужно ли вызвать врачей. Но ребенок был в порядке. Женщина отказалась от скорой помощи.

В ближайшее время руководство Московской железной дороги планирует отметить машиниста и его помощника за проявленный профессионализм знаками «Почетный работник Московской железной дороги».