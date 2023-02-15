Дворы-колодцы, Ленинградский вокзал и рюмочная «Чижик-пыжик»: где поймать санкт-петербургское дежавю в Москве

В этом домике Петра Великого в "Коломенском" сейчас работает музей. В Москву его перевезли из Архангельска Фото: Иван ВИСЛОВ

Бордюр и поребрик, подъезд и парадная, «булочная» и «булошная» - противостояние жителей Москвы и Петербурга начинается с языка и может дойти до вселенских глубин. Современные москвичи считают петербуржцев меланхоличными снобами, а те видят столицу Вавилоном, где только и делают, что воздают почести мамоне бесконечным зарабатыванием денег.

Иногда москвичам обидно. Вот и мы в качестве жеста доброй воли на пути к взаимоуважению собрали самые петербургские места Москвы.

УСКАКАЛИ КОНИ КЛОДТА

Дом-аккордеон, Ажурный и Кружевной — все это прозвища одной из первых панелек (блочного типа) по адресу Ленинградский проспект, 27. Возвели в 1940 году как образцовый проект. Мол, в Союзе все будут жить в таких. Ажурным прозвали за витиеватые решетки из бетона — со стороны будто мрамор в итальянском палаццо.

Но прямая отсылка к Санкт-Петербургу не сам дом, а его окружение — скульптурные группы «Диоскуры, укрощающие коней». Это герои древнегреческих мифов, два брата-близнеца. Композиции копируют скульптуры Петра Клодта на Аничковом мосту (1841). Только в Петербурге их четыре, а в столице — две.

Дом-аккордеон, Ажурный и Кружевной — все это прозвища одной из первых панелек по адресу Ленинградский проспект, 27 Фото: Википедия

Московскую версию отливал внук скульптора — Константин Клодт, при участии Сергея Волнухина. Клодт-младший использовал эскизы деда. Сегодня наши Диоскуры стоят по разные стороны улицы Беговая аллея. Раньше композицию объединяли кованые ворота. С аллеи начинался парадные подъезд к ипподрому. В 60-х решетку убрали и остались только «тумбы».

Кстати, будете у Большого театра — посмотрите на портик. Несущийся на квадриге (четверке лошадей) Аполлон тоже работы Петра Клодта.

ДОМА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

На Петровской набережной в Санкт-Петербурге есть домик Петра I. Постройка 1703 года дошла до нас в изначальном виде. Сейчас здесь выставка. А в музее-заповеднике «Коломенское» сразу два домика императора. Один перевезли из Архангельска в 1934 году. Дом построен в 1702-м, из него самодержец наблюдал за подготовкой к обороне северо-западных рубежей от шведов. Сейчас там открыт музей (250 руб.).

На северной окраине парка голландский домик Петра Великого — точная копия «избушки» из Зандама, где император в 1697 году работал на корабельной верфи. Возвели его нидерландские солдаты в 2013 году в качестве подарка. Внутри также музей, но на зиму он закрыт.

ДВОРЫ-КОЛОДЦЫ

Дворы замкнутого типа появились в Санкт-Петербурге не из романтической прихоти, а сугубо экономической — места мало, земля дорогая. Сначала делали П-образный дом. Потом к нему впритык достраивали еще один. В Москве такие тоже есть.

Подворье Саввино-Сторожевского монастыря Фото: Евгения ГУСЕВА

Кокетливо-изящный доходный дом княгини Елизаветы Абамелек-Лазаревой в Армянском переулке, 7 (между Мясницкой и Маросейкой) или «булгаковский» дом на Большой Садовой, 10. Самым красивым называют подворье Саввино-Сторожевского монастыря в неорусском стиле (Тверская, 6, стр.6). Всего в столице насчитывают около 20 дворов-колодцев.

НЕ ЛУБОК, А МИНИ-ПИТЕР!

В 2009 году проводили конкурс «Московский двор». Победила художник-архитектор Ольга Дроздова. Около дома по улице Адмирала Лазарева, 50 она сделала Санкт-Петербург в миниатюре: Ростральные колонны, якорь, пушки Петропавловской крепости. За гуляющей ребятней бдит бюст Петра I. А рядом с паркингом полноразмерный макет кареты. Мусорные баки вместо скучного профлиста закрыли обшивкой, стилизованной под кирпичную кладку. Часть парадных (ну не подъездов же!) в доме украшены гипсовыми колоннами. Качество исполнения, конечно, любительское. Но люди старались.

Санкт-Петербург в миниатюре Фото: Яндекс. Карты

ВОКЗАЛЫ-БЛИЗНЕЦЫ

Имя архитектора Константина Тона сегодня подзабыли. Открываешь «Википедию», смотришь список работ и удивляешься: «Так это все Тон!» — Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец и два Николаевских вокзала — ныне Московский в Санкт-Петербурге и Ленинградский в Москве. А Николаевскими они были из-за названия железнодорожной ветки между двумя городами.

Ленинградский вокзал Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центральная часть обоих — идентична. Та же башенка, венецианские арки окон, внутренняя планировка. Если быть чересчур дотошным, то Ленинградский вокзал — чуть меньше размерами.

Старожилы вспоминают забавный факт. Якобы у Ленинградского в начале «десятых» был киоск «Шаверма» — так мясо в лаваше традиционно называют питерцы. И конкурировал он с многочисленными ларьками «Шаурма». Но проиграл битву за кишечные расстройства клиентов. Сейчас же у Ленинградского сплошь денерные и кебабные — более модные названия все того же блюда.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Я что сейчас в Ленинграде? Это город на Неве?

Вот названия станций метро: «Маяковская», «Пионерская», «Академическая», «Пролетарская», «Парк Победы», «Фрунзенская», «Чкаловская», «Спортивная». В каком городе находится пассажир?

Ответ: Ежели «Фрунзенская» и «Спортивная» друг за дружкой, то в Москве, а если вообще на разных ветках, то в Санкт-Петербурге. В общем, почти что 3-я улица Строителей, дом 25.

А ЕЩЕ…

Рюмка водки в «Чижик-пыжик»

Питерские заведения — бары, рюмочные, ресторанчики — стали брендами. Говорим: «заведения Санкт-Петербурга» и в голове: «интересные», «необычные», «аутентичные», «разные». А вот «общепит Москвы»: либо «очень дорогой», либо «забежал, съел, ушел».

В «Сапсане», отправляющемся с Ленинградского вокзала по пятницам, можно высмотреть несколько приодетых компаний. Как правило, отправляются на чревоугодный уик-энд и бар-хоппинг (когда всю ночь перемещаешься из бара в бар). Два года назад была статистика, что в Петербурге в 1,5 раза больше общепита, чем в Москве в пересчете на 100 000 населения. В количественном выражении заведений в столице больше. Но, видимо, концентрация решает.

Петербургские рестораторы открывают успешные заведения в Москве. Сети «Буше», «Пицца 22 см», «Хачапури и вино», сольные проекты вроде «Траппист», «Пробка», Subzero, Stim, «Дом культур» — созданы силами команд из Санкт-Петербурга. Был даже микро-скандал, когда в Москве обнаружились «Булочные Фокина» до боли напоминающие «Булочные Вольчека» (16 кафе против 132). До судебных разборок не дошло, ограничились словесными укорами.

«Выехать» на питерской волне сейчас пытается московская рюмочная «Чижик-Пыжик» (Пушечная, 7/5, стр.2, м. «Кузнецкий мост»). Подают корюшку и ленинградский рассольник. Всем, кто покажет паспорт с местом рождения «г. Ленинград» задаром готовы наливать кружку пива, две рюмки настойки и выдавать бутерброд.

«Выехать» на питерской волне сейчас пытается московская рюмочная «Чижик-Пыжик» Фото: Яндекс. Карты

Акция пожизненная и без ограничений. Чем обусловлена такая щедрость? Наверное тем, что основной контингент заведения — молодые тусовщики, родившиеся уже после 1991 года — когда было очередное переименование города на Неве.