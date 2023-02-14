Названо самое романтичное место в Москве Фото: pixabay.com

Жителям и гостям столицы рассказали о самом романтичном месте в Москве. Им называют Третьяковский пешеходный мост, который иногда называют «Поцелуев мост». Об этом рассказали в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Также его иногда называют «Мостом любви», ведь это место хранит в себе тысячи историй счастливых пар.

Традиция вешать замки с именами влюбленных людей на мостах появилась еще в 90-х годах прошлого столетия. Подобный «обряд» клятвы верности описал в серии романов итальянский писатель Федерико Моччиа. В его произведениях главные герои вешали замки на Мильвийском мосту в Риме.

В Москве же, чтобы не «уничтожать» память любви, оставленную несколько лет назад, на Третьяковском мосту установили специальные металлические деревья, на которые влюбленные могут вешать заветный символ надежности своих чувств.

Для тех, кто в ссоре, есть специальная «скамья примирения», на которой можно обсудить наболевшие вопросы. Ее установили в первый год празднования Дня семьи, любви и верности.

Ранее KP.RU рассказывал, что проводить романтический вечер с конфетами и шампанским, крайне не рекомендует нарколог. Такое сочетание может нанести немалый вред здоровью и повысить риск появления диабета.

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