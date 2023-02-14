Нарколог Холдин не рекомендует проводить романтический вечер с конфетами и шампанским

Нарколог не рекомендует проводить романтический вечер с конфетами и шампанским Фото: pixabay.com

В День всех влюбленных многие люди хотят провести романтический вечер с шампанским и конфетами. О том, почему лучше воздержаться от подобного рациона на вечер рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области со слов главного нарколога Виталия Холдина.

Алкоголь в тандеме со сладостями может нанести вред организму человека. Печень страдает вдвойне во время переработки алкоголя с сахаром.

В целом даже по отдельности сладости и алкоголь могут привести к не самым приятным последствиям. Возрастает риск развития сахарного диабета и нарушения обмена веществ.

Специалист рекомендует не забывать, что праздники в первую очередь дают возможность влюбленным побыть вместе. Лучше выбрать для совместного досуга прогулку в парке, поход в кино или театр, либо же просто приятно посидеть дома в кругу семьи.

Ранее KP.RU писал о нормах физических нагрузок для здоровья сердца. Взрослым людям стоит умеренно тренироваться от 150 до 300 минут в неделю, а интенсивные нагрузки делать на протяжении от 75 до 150 минут.