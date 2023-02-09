Кардиолог Синкевич назвал норму физических нагрузок для здорового сердца Фото: Андрей АБРАМОВ

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Синкевич назвал норму физических нагрузок для взрослого человека, которая позволит сохранить здоровье сердца. Как рассказал специалист «Москве 24», она составляет не менее 150–300 минут умеренной активности в неделю и около 75–150 интенсивной.

Под умеренные нагрузки попадает ходьба в среднем или быстром темпе, медленная езда на велосипеде, гольф, парный теннис, бальные танцы или аквааэробика. В эту же категорию входят и бытовые дела. Например, уборка квартиры или стрижка газона.

К интенсивной активности относится быстрая ходьба, бег обычный или трусцой, езда на велосипеде со скоростью более 15 километров в час, плавание. Из бытовых занятий к этой категории относится садоводство.

Также Денис Синкевич отметил, что при любой нагрузке важно следить за пульсом. Важно, чтобы он не превышал максимальный, который высчитывается по формуле 220 минус возраст в годах. При этом норма для умеренных активностей — не выше 64–76% от максимального показателя, а для интенсивных — не более 77–95%.

Врач добавил, что даже одна тренировка в неделю или подвижный досуг могут снизить риск смертности у пациентов с ишемической болезнью сердца.

Специалист посоветовал дополнять ежедневную физическую активность силовыми тренировками, так как они уменьшают потерю костной ткани, увеличивают мышечную массу, позволяют эффективнее контролировать уровень липидов и давление, а также повышают чувствительность к инсулину.

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