Врач-терапевт Романенко рассказала, как избежать инфаркта

Липидный спектр крови нужно проверять как минимум раз в год Фото: Shutterstock

Постоянный контроль артериального давления и уровня холестерина, а также соблюдение рекомендаций врача помогут избежать развития инфаркта, сообщили терапевт Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24».

«Защищаться от инфаркта нужно смолоду и следить в первую очередь за липидным составом крови. То есть за уровнем хорошего и плохого холестерина», - уточнила она.

По словам специалистки, уровень холестерина в крови нужно проверять минимум раз в год, а людям после 40 лет – два раза в год. В том случае, если липидный состав крови неидеален, есть признаки воспаления на стенках сосудов или бляшки, назначаются препараты для снижения холестерина. Эти лекарства нужно обязательно принимать.

Врач также посоветовала сократить употребление животных жиров для улучшения липидного состава крови. Кроме того, необходимо следить за показателями артериального давления.

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