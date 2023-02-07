Психиатр Воробьев рассказал о риске возникновения сонного паралича у тех, кто спит на спине Фото: Shutterstock

Сонный паралич чаще возникает у людей, которые спят на спине. Это может быть связано с тем, что при такой позе во сне, у человека расслабляются мышцы глотки и языка. Об этом рассказывает АГН «Москва» со слов врача-психиатра, кандидата медицинских наук, преподавателя Московского государственного психолого-педагогического университета Руслана Воробьева.

Множество наблюдений, что именно у тех, кто спит на спине, чаще возникает сонный паралич. Специалист отметил, что лучше спать на боку или на животе, а если хотите удерживать себя от перекатывания во сне, то можно подложить под спину подушку.

Также причиной возникновения сонного паралича могут быть: бессонница, стресс и серьезные эмоциональные расстройства. Само же явление не несет прямого вреда для здоровья человека, но может вызывать сильный страх и тревогу.

После сонного паралича у человека может быть определенный страх самого процесса сна, а мысли о том, что это может случиться снова, могут мешать уснуть. Впоследствии от недосыпа могут возникать определенные проблемы со здоровьем.

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