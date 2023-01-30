Психиатр Костюк: перегрузки и бессистемный режим дня могут стать причинами заболеваний психики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк предупредил, что длительные перегрузки и бессистемный режим дня могут привести к появлению психических расстройств. Как рассказал специалист РИА Новости, избежать неприятных и опасных последствий можно, если давать организму возможность полноценно восстанавливаться.

Георгий Костюк подчеркнул, что здоровый образ жизни повышает устойчивость психики. Важно соблюдать режим работы и отдыха — от этого зависит состояние психики, уровень стресса и тревожности.

Также поможет сохранить психическое здоровье качественный сон. Врач посоветовал ложиться в кровать до полуночи, не есть на ночь тяжелую и жирную пищу, не занимать мозг активными занятиями перед самым сном — особенно работой и чтением новостных лент. Спать нужно в темном, прохладном помещении.

Важный фактор — правильное питание. Психиатр обратил внимание на то, что алкоголь и табак необходимо исключить.

— Различные техники релаксации, соблюдение информационной гигиены, занятия творчеством и интересными хобби, прогулки и спорт на свежем воздухе — все это способствует поддержанию нашего с вами психического здоровья, — добавил Георгий Костюк.

Также важно следить за мышлением и избавляться от негативных мыслей, так как они приводят к возникновению тревожности и депрессии.

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