Сомнолог София Черкасова рассказала москвичам о влиянии недосыпа на здоровье

Дневной сон может лишь частично исправить последствия недосыпа. Фото: Shutterstock

При хроническом недосыпе увеличивается риск возникновения различных заболеваний: депрессии, гипертонии, ишемической болезни сердца, атеросклероза, сахарного диабета, деменции, заявила врач-сомнолог София Черкасова в беседе с RT.

По словам специалиста, некоторые люди годами могут жить в сменном графике, а у кого-то практически сразу возникают проблемы со здоровьем. В первую очередь снижается иммунитет и обостряются хронические болезни.

Также при длительном недосыпе у человека нередко появляется лишний вес. Это связано с активной выработкой кортизола и других гормонов стресса, а также с отсутствием регулярных тренировок.

«Человек, который недосыпает, вряд ли пойдёт на беговую дорожку — он предпочтёт заземлиться на диване, чтобы как-то выдержать до отбоя», — отметила врач.

Черкасова добавила: дневной сон может лишь частично исправить последствия недосыпа. Главное вставать не позже двух-трех часов дня, чтобы к вечеру не «заработать» бессонницу.

Сомнолог отметила, что для качественного сна нужно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, снизить употребление кофеина. Если что-то мешает уснуть, то можно использоваться беруши или генераторы белого шума.

Ранее KP.RU писал, что терапевт Алексей Хухрев рассказал, сколько необходимо спать пожилым людям. По его словам, чтобы отдохнуть и восстановится им достаточно 7-8 часов сна.