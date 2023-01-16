Терапевт Хухрев рассказал, сколько необходимо спать пожилым людям

Врач рассказал, сколько необходимо спать пожилым людям Фото: Евгения ГУСЕВА

Идеальная продолжительность сна не зависит от возраста, но считается, что пожилым людям достаточно 7-8 часов сна, чтобы отдохнуть и восстановиться. Об этом рассказал «Москве 24» врач-терапевт Алексей Хухрев.

Он посоветовал правильно готовиться ко сну, чтобы сон был качественным и не прерывался. Важно стараться засыпать в одно и то же время.

Также специалист отметил, что стоит снизить активность перед сном. Хороший сон отлично восстанавливает силы и во время него вырабатываются необходимые гормоны.

Есть перед сном не стоит за пару часов, а также лучше избежать просмотра каких-либо возбуждающих вещей. Очень полезно прогуляться и подышать свежим воздухом незадолго до отхода ко сну.

Ранее KP.RU писал, что самым полезным продуктом для нервной системы пожилых людей диетолог назвала индейку. Большое количество магния в индейке поможет снять раздражительность при регулярном употреблении.