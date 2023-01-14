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НовостиОбщество14 января 2023 10:26

Диетолог Елена Соломатина назвала самый полезный продукт для нервной системы пожилых людей

Диетолог рассказала, что много полезных витаминов содержится в индейке
Роман ПОЛОСИКОВ
Диетолог Елена Соломатина назвала самый полезный продукт для нервной системы пожилых людей

Диетолог Елена Соломатина назвала самый полезный продукт для нервной системы пожилых людей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукт, который наиболее полезен для нервной системы пожилых людей. По ее словам необходимые витамины B содержится в индейке в большом количестве, об этом специалист рассказала «Москве 24».

Специалист отметила, что пожилые люди часто страдают от нехватки витамина B, а это может приводить к головокружению и шаткости походки.

В индейке есть полезные жирные кислоты, которые способствуют улучшению точности мышления.

Из-за большого количества магния в мясе индейки, регулярное его употребление помогает снять раздражительность и укрепить нервную систему. Врач рекомендует есть индейку примерно три раза в неделю.

Мясо желательно варить или же запекать.

Ранее KP.RU писал о вреде частого употребления красного мяса. Его стоит употреблять не чаще одного раза в неделю. Красное мясо может увеличить риск возникновения онкологических заболеваний.