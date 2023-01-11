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НовостиОбщество11 января 2023 8:45

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала о вреде красного мяса

Диетолог Анжелика Дюваль: Частое употребление красного мяса может привести к онкологии
Роман ПОЛОСИКОВ
Московский диетолог Анжелика Дюваль: как часто стоит есть красное мясо

Московский диетолог Анжелика Дюваль: как часто стоит есть красное мясо

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как часто стоит есть красное мясо. Такой информацией она поделилась в разговоре с «Москвой 24».

Она рассказала, что красное мясо стоит употреблять в пищу не чаще одного раза в неделю. Частое употребление такого мяса может приводить к онкологии. Риск повышения развития рака возможен за счет повреждений желудочно-кишечного тракта химическими веществами — нитрозаминами, которые образуются при частом употреблении пищи с нитритами и нитратами.

Также в красном мясе содержится много холестерина, поэтому людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы стоит и вовсе отказаться от него.

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