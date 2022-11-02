Москвичи стали реже ходить в рестораны: Названы три причины, почему

Больше половины москвичей стали реже посещать рестораны в последнее время. Фото: Shutterstock

Больше половины москвичей стали реже посещать рестораны в последнее время. Эксперт ресторанного бизнеса Ирина Розова рассказала KP.RU, что основной причиной стал резкий скачок цен, но есть еще ряд факторов.

«Больше половины затянули пояса»

Рестораторы жалуются на снижение посещаемости в заведениях уже около месяца. Об этом говорит и свежий опрос в мобильном приложении «Город» для держателей карты «Тройка».

- Свое мнение высказали более 7000 человек, из них 53% ответили, что стали реже посещать рестораны, - рассказали специалисты приложения.

Москвичи, как показал опрос, в принципе посещают рестораны крайне редко. Об этом заявили 55% жителей столицы, а это больше половины людей. Они предпочитают есть дома или в гостях. Никогда не ходят в рестораны 14% москвичей и только 5% посещают заведения несколько раз в неделю. Всего 3% предпочитают заказать еду из ресторана с доставкой домой.

- Выросшие цены на блюда – это одна из основных причин снижения посещаемости ресторанов. Причем пострадал больше всего сегмент заведений, куда ходили менеджеры среднего звена на завтраки и бизнес-ланчи. Посещаемость кафе с недорогим фастфудом и новых гастрономических ресторанов с высокими чеками не упала – там и сейчас с трудом можно найти место, - рассказывает Ирина Розова, ресторанный пиарщик.

«Плохое настроение и загрузка на работе»

Больше всех пострадали рестораны среднего класса. Повышение цен в таких заведениях, по мнению эксперта Ирины Розовой, стало критично для москвичей. Многие просто перешли в режим "возьму еду на работу из дома". Есть еще несколько причин, по которым люди стали реже ходить в рестораны – это уменьшение свободного времени и отсутствие настроения.

- Судя по празднованию Хэллоуина в Москве – настроение не у всех упало, но нынешняя обстановка, конечно, снизила поток людей в развлекательные заведения. Кто-то говорит, что их стали больше загружать на работе, приходится уходить не в 18.00, а в 20.00 и теперь на рестораны времени не остается. Но около 25% посещают рестораны также, как и раньше, - отмечает Ирина Розова.

Сами же москвичи посещают рестораны чаще всего, чтобы встретиться с друзьями, а не для того, чтобы побаловать себя вкусной едой. Поводом пойти в ресторан становится только семейный праздник или день рождения, а это один-два раза в год.

Доставкой из ресторанов, по наблюдениям владельцев заведений, стали пользоваться реже со времен пандемии. Около 25% москвичей заказывают доставку пиццы или роллов несколько раз в месяц и только около 4% делают это регулярно – несколько раз в неделю.