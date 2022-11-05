Скончался первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов

Первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Николаевич Аксенов. Фото: Департамент строительства г. Москвы

Первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Николаевич Аксенов скончался на 77-м году жизни.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Петра Николаевича, - сказал руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов. - Вместе с Вами скорбим и тяжело переживаем эту утрату».

Глава ведомства напомнил, что за долгие годы службы Москве Петр Николаевич сделал многое для улучшения жизни горожан.

«До последнего дня большой профессионал и опытный строитель занимался реализацией важнейших для города проектов», - отметил Загрутдинов.

Петр Николаевич Аксенов родился 25 августа 1946 года в селе Павловское Лебедянского района Липецкой области. С 1965 года работал каменщиком в строительном управлении № 76 треста «Мосстрой». В дальнейшем стал управляющим Ремстройтрестом.

Затем трудился в должности префекта Юго-Западного и Южного округов Москвы, главы Комплекса городского хозяйства Москвы, первого заместителя мэра Москвы, первого заместитель руководителя департамента градостроительной политики и реконструкции города. С 2011 — первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы.