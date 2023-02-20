Любил тамплиеров и эльфийские уши: отвергнутый айтишник подбросил московской студентке «подарок» со взрывчаткой

Столичная полиция задержала 26-летнего парня, которого подозревают в изготовлении самодельной бомбы - устройство, упакованное в коробку, сработало в руках у студентки из Новой Москвы. Фото: СОЦСЕТИ

Столичная полиция задержала 26-летнего парня, которого подозревают в изготовлении самодельной бомбы - устройство, упакованное в коробку, сработало в руках у студентки из Новой Москвы. «Подарок», перевязанный лентой, был оставлен у дверей девушки на окраине Троицка. В результате хлопка у 22-летней Алины Л. диагностированы ожоги руки и лица, а также обгорели волосы.

- Госпитализация не понадобилась, врачи оказали помощь на месте, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Вероятно, взрывное устройство дало осечку, иначе раны у девушки были бы намного сложнее.

Поначалу девушка не могла назвать, кто мог бы пытаться ей навредить. А вот родственники помнили, что несколько месяцев назад ее преследовал живущий по соседству парень. Пытался завести с Алиной отношения, а когда та дала от ворот поворот, атаковал ее в мессенджерах. Но потом, казалось, отстал.

- Это небольшой поселок из таунхаусов, где все друг друга знают, - отметил источник. - Молодой человек, работающий IT-шником, неподалеку снимает квартиру. Камеры видеонаблюдения запечатлели ранним утром человека прохожей комплекции, который оставил у подъезда коробку.

По словам знакомых, Никита - «человек разносторонний». Фото: СОЦСЕТИ

Полицейские приехали домой к 26-летнему Никите С. Но дома его не оказалось. Мобильный телефон какое-то время был в сети, а потом выключился.

По словам знакомых, Никита - «человек разносторонний». Например, всерьез занимался спортивной гимнастикой, даже в соревнованиях участвовал. На страничке в соцсетях он в списке своих интересов перечислил: рыцари, тамплиеры, викинги. Любимые фильмы - «везде, где есть рыцари». Знакомые рассказывают:

- Иногда Никита тусовался с реконструкторами средневековых сражений и «эльфами», которые в лесах устраивают свои слеты - фальшивые уши надевают, стреляют из лука и все такое.

Один из родственников Никиты С. заявил KP.RU:

- Когда мы увидели фото Никиты в новостях, пытались ему позвонить, но он не отвечал. Это странно. Не верится, что он такое сделал. Про интерес к взрывчатке я никогда не слышал. Он всегда больше Средними веками интересовался. Правда, и в армии служил.

Как стало известно, молодой человек пытался уехать из города, но не успел.

- Задержан молодой человек по подозрению в покушении на убийство девушки в Новой Москве, - сообщили KP.RU в ГСУ Следственного комитета России по Москве. - В ближайшее время подозреваемого доставят в следственный отдел для проведения с ним следственных действий.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».

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