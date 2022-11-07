Расчленивший свою жену 89-летний москвич напал на сокамерников в изоляторе

Пенсионера задержали, когда он начал выбрасывать с балкона части тела супруги Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сайту KP.RU стали известны новые подробности расследования убийства пожилой женщины в квартире на улице Маршала Тухачевского. Напомним, под окнами многоэтажки жильцы дома нашли части человеческого тела. Прибывшие на вызов полицейские сумели определить квартиру, из которой некто выбрасывал останки через балкон. Когда ворвались в жилище, внутри находился лишь 89-летний пенсионер, а в коридоре - тело женщины без головы, руки и частей ног.

В следствии считают, что мужчина расправился с супругой, нанеся ей два удара в шею, а затем начал ее расчленять. У тела лежали ножи и ножовка, которыми орудовал - по версии следствия - именно пенсионер.

Журналисты сняли, как после следственных действий в квартире худенького старика выводили сотрудники полиции.

- Я? Жену убил? Да вы что! - заявил тогда Петр Войхановский.

- Хорошевским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 3 января 2023 года, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

На заседании в суде, где решался вопрос об аресте, мужчина продолжал отрицать свою вину.

- В том, что супругу убил, а потом расчленил именно этот мужчина, нет никаких сомнений. Эксперты нашли следы крови на его руках и одежде, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, за несколько недель до трагедии убитая женщина жаловалась на Войхановского их общей дочери.

- Говорила, что он стал агрессивным, что она опасается за свою жизнь. Сейчас пожилой москвич находится в изоляторе временного содержания и уже там успел отличиться - напал на соседей по камере. То есть он продолжает проявлять агрессивность.

Как говорит источник, нельзя исключать, что такую линию поведения мужчина мог выбрать, чтобы избежать наказания за убийство именно «по психиатрии».

- Ранее на учете у психиатра мужчина не состоял. Но сейчас, конечно, следователь назначит обвиняемому психологи-психиатрическую экспертизу.