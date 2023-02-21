Подземные реки Москвы: Даниловский ручей во время немецких бомбардировок спас сотни москвичей

Даниловский ручей - единственный счастливый обладатель кирпичных "набережных", по которым можно ходить, не намочив ног. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Даниловский ручей - настоящая головная боль и Мосводостока, и хэлперов (так называются добровольные помощники, проводящие экскурсии по подземным рекам Москвы). Почему-то именно в Даниловский больше всего любят врезаться владельцы кафешек и ресторанчиков со своей незаконной канализацией.

Взбешенный наглостью самовольных врезчиков, "Мосводосток" даже дал добро своим помощникам: знаете что, а носите с собой монтажную пену. Если увидите - заливайте сразу.

Мы продолжаем путешествовать по подземным рекам Москвы. В прошлый раз с товарищем Хэллом (псевдоним проводника) побывали на реке Чечере и нашли незаконный слив мазута. На сей раз исследуем Даниловский ручей.

- Вообще-то, фекальных врезок быть не должно, - говорит товарищ Хэлл. Но голос его не источает уверенности.

Заурядные бетонные своды, из которых тянут щупальца корни деревьев, а арматура проедена так, что крошится под пальцами, будто слоеное печенье. Фото: Евгения КОРОБКОВА

СПАСИТЕЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ

Лаз в ручей - возле метро Тульская прямо на бульваре под толстой шапкой снега, заботливо наваленной уборщиком.

Сегодня с нами экскурсанты - многодетный отец с тремя детьми мал мала меньше. Прогулка по коллектору всем семейством - подарок старшему сыну, но больше всего возможности окунуться радуется младшая девятилетняя Катя.

- Ура! Мы ниндзя-черепашки! - ликует Катя, спустившись в коллектор.

И правда что.

Даниловский ручей - единственный счастливый обладатель кирпичных "набережных", по которым можно ходить, не намочив ног. В свое время такая конструкция спасла жизни многих москвичей, ведь в коллекторе Даниловского ручья на этих самых бережках люди укрывались во время немецких бомбардировок.

Буль-буль-буль, - плещется прозрачная ручейковая водица между бережками. Я радуюсь, ожидая легкую прогулку.

Но это я зря, конечно.

Что-что, а трасса здесь - самая незаурядная. Фото: Евгения КОРОБКОВА

ПОИСКИ НЕХОРОШЕЙ ВРЕЗКИ

В Даниловском ручье стены обычные. Никаких тебе кирпичей с клеймами или фресок с сисястыми египтянками, как в Чечере. Заурядные бетонные своды, из которых тянут щупальца корни деревьев, а арматура проедена так, что крошится под пальцами, будто слоеное печенье.

По мере спуска к водовыпуску, где ручей входит в Москва-реку, усиливаются туалетные запахи. А в одном месте из стены вылезает толстая черная труба. Это - канализация. Правда, узаконенная. Она вонять не должна.

- Судя по амбре, сейчас мы увидим незаконную! - предполагаю я.

- Не факт, - радует провожатый. - Так пахнет ил.

Едва он произносит эти слова, как удобные берега обрываются, и мы ступаем в зыбучую грязь. Мои ноги вязнут до колена, у девочки Кати - почти по пояс, а многодетный папа, высоко поднимая колени, как цапля, радуется: "Ну надо же, какой хороший массаж. Кровообращение восстанавливается мгновенно".

Что-что, а трасса здесь - самая незаурядная.

Не верится, что нас потащат по этой клоаке, но проводнику похоже нравится издеваться. Фото: Евгения КОРОБКОВА

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ИЛ

По словам товарища Хэлла, во-первых, "дальше, чем дно, этот ил не затянет", а во-вторых, ил обладает замечательными качествами. Например, богат ценными ископаемыми. Если промыть, то можно найти много гильз, еще больше монет советских времен, а в случае везения - и золотые украшения, и царские деньги. Неожиданные находки тоже бывают. Три года назад один хэлпер обнаружил здесь целый ящик зенитных снарядов в память о временах, когда неподалеку работала зенитка.

Десять минут чавканья по илу, и трасса снова меняет условия игры. Коллектор раздваивается на квадратные ответвления, заполненные водой, в которой плавает весь мусор мира.

Не верится, что нас потащат по этой клоаке, но проводнику похоже нравится издеваться. Идем гуськом. Следом плывут бумажные стаканчики, островок пластиковых пробок, теннисные мячики, а также большое количество бутылок из-под водки, почему-то преимущественно "беленькой". Вода, к слову, не теплая и не комфортная. В ней плавают ледышки, а жопа изрядно мерзнет.

Наконец, грязь заканчивается, и мы выходим к "порталу", то есть, водовыпуску, где Даниловский ручей впадает в Москва-реку.

Маленький сюрприз от Даниловского ручья. Вылезать придется не здесь, у портала, а в том же месте, где залезали. Фото: Евгения КОРОБКОВА

ОСОБЕННОСТЬ ПОРТАЛА

В дождливую погоду мы все любим покритиковать власти. Ну а как иначе, если, случись дождь, улицы Москвы превращаются в каналы. Доморощенные специалисты уверенно заявляют, что виной всему - плохие ливневки, неграмотные рабочие из Средней Азии, неумение правильно строить дороги, отсутствие коллекторов и другие «не».

Так вот правда в том, что и ливневки есть, и дороги строят правильно, и коллекторы в рабочем состоянии.

- Просто московским строителям приходится работать с данностью, - констатирует товарищ Хэлл.

Данность предстала во всей красе у "портала". Вместо широкого водостока, через который в реку должен изливаться ручей, перед глазами предстает узенькая щель, толщиной с мою руку. Оказалось, что уже сейчас, в феврале, при отсутствии ливней и прочих ЧП - портал коллектора изрядно подтоплен. Можно себе представить, что происходит в сезон дождей. Потоки через ливневки попадают в коллектор, из него устремляются к водовыпуску - и попадают "в пробку". Узкая щель не справляется со своей функцией. В итоге вода прибывает, хляби выходят на поверхность, и топят все вокруг.

Виновников такому просчету глупо искать среди современных деятелей. Все произошло почти восемьдесят лет назад, когда построили Перервинский гидроузел, из-за которого в южной части Москва-реки поднялся уровень воды.

У ручья крайне мало пригодных для использования смотровых люков. Фото: Евгения КОРОБКОВА

И ВОТ СЮРПРИЗ

Вдоволь покачав головами, поворачиваем оглобли назад. Маленький сюрприз от Даниловского ручья. Вылезать придется не здесь, у портала, а в том же месте, где залезали. Дело в том, что у ручья крайне мало пригодных для использования смотровых люков. У имеющихся либо проржавели ступеньки и не выдержат человеческого веса, либо зацементированы крышки на поверхности. Разгоняя мусор, снова погружаемся в грязную водицу. Одной Кате разрешили идти по канализационной трубе, и она преисполнена важности. Среди плавающей гадости ей удалось разглядеть выловить настоящий кокосовый орех.

- А я сейчас найду полную бутылочку и все. День рождения удался, - радуется папаша.

Впрочем, и у остальных есть повод для того, чтобы не особенно печалиться по поводу плавания в мусоре. Черт с ним, со стаканчиками, бутылочками и прочей дрянью. Слава богу, это все не содержимое фекальной врезки.

ОБ ИТОГАХ ПОХОДА

Как подозревает товарищ Хэлл, мы прошли по коллектору в редкий момент затишья перед боем. В илистой части внимание проводника привлекла подозрительная труба. Из нее ничего такого не проистекало, но зато раздавались таинственные стуки.

- Похоже, готовят незаконную фекальную врезку, - мгновенно определил характер звуков опытный специалист и взял разговорчивую трубу на заметку.

Так что наше путешествие снова оказалось не напрасным. Товарищ Хэлл планирует вскоре нанести визит к таинственной трубе и уже не с пустыми руками. Если так случится, что в честь хэлпера из трубы полетят нехорошие отходы, то владельцу незаконной канализации крупно не поздоровится.

Даниловский ручей, он же Даниловка, он же Худеница - правый приток Москвы-реки. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Справка «КП»

Даниловский ручей, он же Даниловка, он же Худеница - правый приток Москвы-реки. Расположен в окрестностях станции метро Тульская. Вблизи ручья когда-то располагались древнеславянские поселки аж XII века и урочище Худеница.

Коллектор ручья стал первым коллектором, построенным в Москве в советский период. В нем соединились царские и советские технологии. В частности, низ коллектора выложен из кирпича, а свод - из железобетона.