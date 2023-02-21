Военнослужащие по контракту и добровольцы из Москвы могут рассчитывать на такие же меры поддержки, как мобилизованные — Собянин

На сайте столичного правительства опубликован новый указ мэра Фото: Иван МАКЕЕВ

После послания президента Федеральному собранию мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале анонсировал указ, направленный на поддержку участников СВО и их семей. Чуть позже в личном блоге глава столицы опубликовал сам текст документа и изложил в публикации суть конкретных мер поддержки. Ранее действовавшие льготы для мобилизованных и их семей стали доступны добровольцам и военнослужащим-контрактникам из Москвы.

Так ежемесячное пособие на детей можно будет получить в упрощенном порядке. Школьники из семей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, будут получать бесплатное горячее питание, а также дополнительное образование в кружка и секциях, подведомственных Москве и органам местного самоуправления. Также все члены семьи могут рассчитывать на бесплатную психологическую помощью и получить консультации по юридическим вопросам.

Публикуем полные текст поста Сергей Собянина «О поддержке семей участников СВО».

«В рядах Российской армии бок о бок со своими боевыми товарищами из других регионов сражаются тысячи москвичей.

Чтобы они были спокойны за свой тыл, наш долг окружить их семьи максимальной заботой и вниманием. Помочь с работой, с образованием детей и с уходом для пожилых родственников. Оказать психологическую и правовую поддержку.

В сентябре прошлого года – после объявления частичной мобилизации – мы утвердили пакет мер социальной поддержки для членов семей мобилизованных москвичей.

Сегодня Президент России Владимир Владимирович Путин объявил о решении сформировать единые подходы по части материального обеспечения всех участников СВО, независимо от их статуса – мобилизованный, контрактник или доброволец.

Таким же единым должен стать и подход к оказанию помощи их семьям. Поэтому я подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев – участников Специальной военной операции.

Как и семьи мобилизованных, они смогут получить:

1. Для детей:

Ежемесячное пособие на детей в размере 100% прожиточного минимума ребенка и единовременное пособие молодым родителям – в упрощенном порядке: без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, без учета доходов семьи, без оценки сумм, находящихся на банковских счетах;

внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 лет;

внеочередной перевод в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи;

освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов;

предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) школьникам с 1 по 11 классы;

предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам городских колледжей;

первоочередное зачисление в группы продленного дня школьников с 1 по 6 классы, а также освобождение от оплаты продленки;

освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы и органам местного самоуправления.

2. Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов:

предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи;

первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.

3. Для супруг и детей трудоспособного возраста:

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

содействие в поиске работы.

4. Для всех членов семьи:

оказание психологической помощи;

содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья;

консультирование по юридическим вопросам».

21 февраля Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. Выступление проходило в московском Гостинном дворе. Особое внимание президент уделил теме проведения СВО. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что подготовка к посланию велась давно. Глава государства неоднократно контактировал с вице-премьерами, министрами, руководителями ключевых ведомств, дабы уточнить значимые моменты. Само послание продлилось практически два часа. Это одно из самых продолжительных подобных обращений. Кроме темы СВО, президент говорил о семейных ценностях, реализации нацпроектов, экономике и призвал бизнес вкладываться в Россию.(https://www.kp.ru/daily/27468/4724236/)