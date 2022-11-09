89-летний пенсионер, который расчленил жену в Москве, оказался известным изобретателем

Сам Петр Войханский свою вину не признает Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Стали известны новые детали биографии 89-летнего московского пенсионера, который сначала зарезал свою жену, а затем расчленил ее.

Напомним, 3 ноября под окнами многоэтажки на улице Маршала Тухачевского обнаружили человеческую голову, руку и нижнюю часть ног. Как выяснилось, их прямо с балкона выбрасывал в палисадник один из местных жителей. Когда сотрудники полиции ворвались в квартиру, они обнаружили в коридоре женское тело. Точнее то, что от него осталось. А рядом - ножи и пилу.

«ОНА САМА!»

Установлено, что погибшая - 83-летняя Галина Войханская. Вместе с женщиной в квартире находился ее 89-летний супруг Петр Войханский. По версии следствия, именно он убил супругу, а затем пытался избавиться от тела таким необычным способом - выбрасывая улики прямо через балкон.

Войханский арестован.

По одной из версий, пенсионер в какой-то момент понял, что из-за физической слабости в силу возраста просто не сможет вынести части тела жены из квартиры. По другой, у мужчины (опять же в силу возраста) серьезные психиатрические проблемы. На вменяемость пенсионера будут проверять специалисты.

Сам Петр Войханский свою вину не признает.

- Он утверждает, что свою жену не убивал, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Намекает, якобы женщина вообще умерла естественной смертью. Но это не так. Судмедэксперты установили, что пенсионерка скончалась от двух ударов ножом в шею. И только после смерти ее начали расчленять.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, уже после ареста, в изоляторе, Войханский продолжал вести себя агрессивно и напал на своих сокамерников. Его пришлось перевести в другую камеру.

УКРОТИТЕЛЬ ПОЛИМЕРОВ

Между тем, стали известны новые детали биографии пенсионера, обвиняемого в убийстве.

- Петр Григорьевич - изобретатель, ученый. Много лет проработал в химической промышленности. Мотался по Союзу, помогая отстраивать работу на региональных предприятиях, - рассказал KP.RU знакомый семьи. - Лет до 75 трудился в НИИхиммаш (сейчас предприятие занимается в том числе разработкой систем жизнеобеспечения космических станций, - Авт.), до этого - в Институте пластмасс.

Корреспонденту KP.RU удалось обнаружить в открытых источниках патенты на как минимум два изобретения, которые много лет назад получил Петр Войхановский. В 1972 году он запатентовал «экструзионную головку для формования полимерных материков». (Полимеры - это различные стройматериалы вроде пленок, лаков, искусственных волокон, - Авт.). В 1974-м мужчина также получил авторское свидетельство на изобретение устройства для намотки пленочных материалов.

- У супругов есть 52-летняя дочь Екатерина и два внука. Они зарегистрированы в той же двухкомнатной квартире на Маршала Тухачевского, но по факту пенсионеры жили одни, - сообщает источник. - По словам Екатерины, в последнее время ее мать жаловалась, что отец проявляет признаки агрессии. Но писать заявление в полицию не стала.

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