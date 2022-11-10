«Посмотрела вниз и увидела, как дочь падает»: москвичка откровенно рассказала, как выбрасывала годовалую дочь из окна

Стали известны подробности допроса 26-летней москвички Валерии Федоровой, которую обвиняют в убийстве своей годовалой дочери.

Стали известны подробности допроса 26-летней москвички Валерии Федоровой, которую обвиняют в убийстве своей годовалой дочери. Напомним, утром 5 ноября под окнами многоэтажного дома обнаружили без сознания ребенка в одном подгузнике. Судя по всему малышка упала с высоты. Удалось выяснить, что девочка жила в матерью в квартире на 11 этаже. Когда в жилище ворвались сотрудники полиции и МЧС, на кухне без сознания лежала женщина, которая явно пыталась покончить с собой - медики ее чудом откачали. Известно, что девочку мать сама выбросила из окна...

Несколько суток врачи пытались привести 26-летнюю Валерию Федорову в чувство - в больницу ее доставили в состоянии острого психоза. Вчера женщину удалось допросить.

- Она говорит, что осознает: да, убила свою дочь. Вспоминает: «Я взяла ее из кроватки, открыта окно, выставила на вытянутых руках наружу и разжала их. Потом посмотрела вниз. Видела, что ребенок упал...», - рассказывает KP.RU источник в правоохранительных органах. - Никакого сожалению у Федоровой нет. При этом свои мотивы внятно объяснить не может.

По словам источника, в середине 2010-х молодая женщина после психоза угодила на несколько недель в стационар Клинической психиатрической больницы имени Алексеева.

- С тех пор она стояла на учете, наблюдалась у психиатра, принимала препараты. Но в какой-то момент отказалась от терапии. Специалиста уже давно не посещала. Напомним, по закону никто не вправе заставить человека посещать психиатра. Лечиться или не лечиться - это его частное дело... На допросе женщина начала говорить странные вещи - про подозрительных соседей, которые окружали ее съемную квартиру в Чертаново. Якобы они за ней следили...

Напомним, после падения с 11 этажа девочка была жива. При этом врачи отмечали тяжелую травму головы и внутренних органов, переломы. За ее жизнь врачи боролись двое суток, но ребенок, увы, скончался.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, дочку Валерия родила от мужчины из Таджикистана. Но несколько месяцев назад пара развелась, молодой человек перелезал в другой регион и дочкой не интересовался.

ОФИЦИАЛЬНО

«Следователи допросили женщину, обвиняемую в убийстве малолетней дочери на юге Москвы, она признала свою вину, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. - Во время проведения проверки показаний на месте, она не высказала слов сожаления о произошедшем, и сообщила следствию подробности событий того дня».

Валерия Федорова будет направлена на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Чертановский суд сегодня арестовал женщину на два месяца.