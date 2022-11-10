Выбросившая годовалую дочь из окна жительница Москвы без сожаления признала вину

Обвиняемая признала вину Фото: ГСУ СК России по Москве

Выбросившая годовалую дочь из окна 11 этажа жительница юга Москвы признала вину. Во время проверки показаний она в подробностях рассказала о совершенном преступлении, но при этом так и не высказала слов сожаления о случившемся, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице. Трагический инцидент произошел 8 ноября в одном из домов в Сумском проезде.

- Используя малозначительный повод, обвиняемая взяла малолетнюю дочь на руки и, подойдя к окну, выбросила ребенка с высоты 11 этажа, - говорится в сообщении ведомства.

Девочка получила при падении тяжелые травмы и в течение суток скончалась в больнице. Уголовное дело, которое поначалу возбудили по статье о покушении на убийство, теперь расследуется по статье об убийстве. Обвинение 26-летней матери погибшего ребенка уже предъявлено.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для нее на время расследования. Кроме того, ей предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее KP.RU рассказал, что за несколько месяцев до происшествия девушка развелась с отцом девочки и пребывала в депрессивном состоянии. В день инцидента прибывшие полицейские и спасатели нашли ее в квартире без сознания.