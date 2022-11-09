В московской больнице скончалась девочка, которую мать выкинула из окна с 11 этажа Фото: Мария ЛЕНЦ

Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна с 11 этажа в Чертаново, скончалась в больнице. Об этом утром 9 ноября сообщили в прокуратуре Москвы.

Уголовное дело в отношении матери переквалифицировали в убийство малолетнего ребенка. До того, как малышка скончалась, женщину обвиняли в покушении на убийство. Теперь ей грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.

Проверка произошедшего продолжается, ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.

Напомним, ужасная трагедия произошла во вторник, 8 ноября. Утром мать годовалой девочки выбросила ее из окна собственной кухни. После этого она попыталась покончить с собой, ее спасли прибывшие на место следователи и оперативники. Женщину доставили в больницу с диагнозом острый психоз.

Как писал KP.RU, какое-то время до случившегося москвичка находилась в подавленном состоянии. Причиной этому стал проходивший бракоразводный процесс с отцом девочки.