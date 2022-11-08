В Москве мать выкинула годовалую дочь с 11 этажа из-за подавленного состояния на фоне развода

В квартире был открыт газ Фото: прокуратура Москвы

Выбросившая маленькую дочь с 11 этажа 26-летняя жительница района Чертаново Северное на юге Москвы в последнее время находилась в подавленном состоянии, сообщает KP.RU. К такому состоянию, по всей видимости, ее подвел развод с отцом девочки. С супругом - приезжим из одной из стран СНГ - она рассталась несколько месяцев назад.

Все это время, по словам соседей, мать-одиночка жила вдвоем с дочерью. Откуда она брала средства на жизнь, пока не выяснено.

Вызванные очевидцами падения ребенка спасатели и полицейские нашли девушку лежащей на полу без сознания. Ее пришлось госпитализировать.

- В больницу женщина доставлена в состоянии острого психоза, когда врачи смогут стабилизировать ее состояние, следователи приступят к допросу, — цитирует KP.RU источник.

Ранее KP.RU сообщил, что на момент появления правоохранителей в квартире был открыт газ. Сотрудники аварийно-спасательной службы перекрыли его. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь ребенка.