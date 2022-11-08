В квартире выбросившей дочь с 11 этажа жительницы Москвы оказался открыт газ

Следственный комитет по факту случившегося возбудил дело о покушении на жизнь ребенка Фото: Андрей АБРАМОВ

Выбросившая годовалую дочь из окна 11 этажа жительница юга Москвы пустила в квартиру газ, уточняется в сообщении пресс-службы столичного ГСУ СК РФ. Сделала ли это женщина перед тем, как решилась на страшный шаг или после, пока неизвестно.

Сильное присутствие газа заметили прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-спасательной службы. Они же и перекрыли его, предотвратив новое возможное ЧП.

Как сообщал KP.RU ранее, 8 ноября возле дома в Сумском проезде в Чертаново Северном обнаружили разбившегося годовалого ребенка. Девочка выжила, в тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего ребенка. В попытке убийства девочки подозревают ее 26-летнюю мать. Женщина также госпитализирована и пока не может отвечать на вопросы следователей.