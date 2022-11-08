Годовалая девочка выжила после того, как мать выкинула ее с 11 этажа жилого дома в Чертаново в Москве

Фото квартиры, в которой проживала женщина с сыном Фото: прокуратура Москвы

На юге Москвы жительница дома, расположенного в Сумском проезде, выбросила из окна квартиры на 11 этаже свою дочку 2021 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Девочку доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

- 26-летняя мать годовалого ребенка в момент происшествия находилась в квартире, говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выехал Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков, он координирует действия сотрудников правоохранительных органов. По факту случившегося начата проверка. По ее результатам не исключено возбуждение уголовного дела по статье о покушении на жизнь малолетнего ребенка.

Кроме того правоохранители намерены проверить, как исполнялись требования федерального законодательства о несовершеннолетних.

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