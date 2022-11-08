СК возбудил дело по факту покушения на убийство годовалой девочки на юге Москвы

Дело возбуждено по статье о покушении на жизнь малолетнего ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело по статье о покушении на жизнь малолетнего ребенка возбуждено после инцидента на юге Москвы 8 ноября 2022 года, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице. По предварительным данным, жительница одного из домов в Сумском проезде (Чертаново Северное), находясь на кухне квартиры на 11 этаже, в которой проживала вместе с дочерью, открыла окно и выбросила годовалую малышку на улицу, используя малозначительный повод

- Девочка доставлена в одну из городских больниц, где врачи борются за ее жизнь, — уточняется в сообщении ведомства.

При этом прибывшие на место ЧП вместе с остальными правоохранителями сотрудники аварийно-спасательной службы обнаружили, что в квартире открыт газ. Спасатели оперативно перекрыли его. Предполагаемую виновницу произошедшего госпитализировали с отравлением лекарственными средствами. Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия.

Как сообщал KP.RU ранее, выброшенная матерью с 11 этажа девочка находится в крайне тяжелом состоянии.