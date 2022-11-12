Гидрометцентр предупредил о резкой смене погоды: В Москве похолодает почти на 20 градусов

В Москве похолодает почти на 20 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

В выходные и на следующей неделе москвичей ждут сразу несколько погодных аномалий.

Суббота, 12 ноября, будет рекордно тёплой. Метеорологи обещают +12 градусов! За все 140 лет наблюдений за погодой в этот день ещё ни разу не было теплее +9,3 градуса - максимум зафиксирован в 2010 году.

Все выходные в столице и области будет бушевать штормовой ветер. В субботу его скорость достигнет 20 м/сек., в воскресенье 22 м/сек.

И аномальное тепло, и редкий для средней полосы ветродуй принесёт ненастный циклон с Атлантики. Однако скоро он переместится на восток, за Урал, а на его место прорвётся ледяной воздух с севера, из Арктики.

Арктическое вторжение начнётся уже в воскресенье. В течение нескольких часов температура стремительно понизится. С утра и до полудня в столице +7…+8 градусов, к вечеру +3…+5, а в ночь на понедельник уже ноль градусов, мокрый снег и гололедица.

В понедельник днём -1…+1, с мокрым снегом и пронизывающим ветром. Не таким сильным, как в выходные, до 17 м/сек., но очень неприятным.

А дальше погода станет совсем зимней, предупреждает Гидрометцентр России. Во вторник и среду, 15 и 16 ноября, по ночам до -6 градусов, днём -4…+1, временами будет сыпать снег.

Таким образом, в Москве похолодает почти на 20 градусов! В субботу днём +12, а в ночь на вторник уже -6.

В четверг, 17 ноября, ночная стужа усилится до -8 градусов, днём 0…-2, переменная облачность, без осадков.

В пятницу, субботу и воскресенье, 18 - 20 ноября, синоптики обещают погоду солнечную и сухую, но зябкую. По ночам -6, днём около ноля градусов. Впрочем, именно такая температура соответствует климатический нормально для этих чисел ноября.