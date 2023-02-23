В Подмосковье закрыли уголовное дело об электронной сигарете, которая чуть не убила школьника

Желал ли кто-то мальчику зла? А может, ЧП стало следствием заводского брака или плохого качества устройства? Ответа на эти вопросы нет Фото: Личный архив

- Пострадали зубы, на пальцах предстоит еще вытягивать сухожилия. Из груди не все осколки достали – говорят, что опасно, - перечисляет бабушка 14-летнего Сережи (имя мальчика изменено. Прим.автора). - Кто ответит за все это? Ребенок чуть не погиб, а виноватых, получается, нет?

Напомним, 26 июня 2022 года Сережа пришел к бабушке в гости, ее дом расположен в микрорайоне Фирсановка в Химках. Увидел у нее электронную сигарету. Алла Алексеевна за несколько дней до этого нашла ее в своем почтовом ящике и в силу возраста не поняла, что это такое. Пробовала с ее помощью починить крышку мусорного бака, но ничего не вышло. Поэтому когда внук попросил отдать ему непонятную штуку – согласилась без задней мысли.

Сережа, в отличие от бабушки, электронную сигарету опознал. И по пути домой решил ее опробовать. Не успел поднести ко рту, как она взорвалась. Осколки эксперты-криминалисты потом будут собирать по всей округе. Но часть так и останется в теле подростка.

К окровавленному мальчик подбежали прохожие, на место вызвали маму и “Скорую помощь”. Приехали полицейские, прокуратура, следователи… На следующий день возбудили уголовное дело по ст.238 УК РФ “Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”. Сережа попал в больницу с ранами на губе, носу, левой руке и груди.

И вот полгода и четыре операции спустя… уголовное дело закрыли. Следователь решил, что в действиях неустановленных лиц отсутствует состав преступления по той статье, по которой полгода назад было возбуждено уголовное дело.

- Конечно, мы будем оспаривать это решение, - сообщил корреспонденту KP.RU адвокат Константин Ерохин, который представляет интересы семьи потерпевшего. - Камеры видеонаблюдения, установленные у соседей, зафиксировали человека в капюшоне, который сначала крутился возле дома Аллы Алексеевны, а потом подкинул электронную сигарету в ее почтовый ящик. Личность этого человека следствие так и не установило. Как и магазин, где кто-то приобрел эту сигарету. Да и мотивы всего этого происшествия так и остались не известны.

Желал ли кто-то мальчику зла? А может, ЧП стало следствием заводского брака или плохого качества устройства? Ответа на эти вопросы нет. Да и вообще, если честно, не ясно – сигарета-то была оригинальной или контрафактной? Ведь летом вскоре после ЧП с Сережей столичные полицейские “накрыли” целый склад недельных электронных сигарет, которые не проходили сертификацию, а значит, за их качество никто не отвечал. Между тем, только на этом складе хранилось150 тысяч электронок.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как определить, что электронная сигарета контрафактная

- низкая цена (ниже 700-800 рублей)

- отсутствие картонной упаковки

- смазанная краска или кривой текст на упаковке

- отсутствие информации о том, что никотин вызывает привыкание, плюс информации об импортере, дате производства, сроке годности и адреса для подачи претензий

- на оригинальной упаковке у многих видов сигарет есть QR-код, сканирование которого дает ссылку на официальный сайт, где можно ввести цифровой код с упаковки (он находится прямо под QR-кодом) и проверить ее оригинальность.

НА ЗАМЕТКУ

Продажа табачных изделий через интернет в России запрещена. И электронных сигарет это тоже касается. Так что если вы покупаете устройство через мессенджер, соцсети или сайт с доставкой на дом, то вероятность того, что продавец неблагонадежный – крайне велика. По закону электронную сигарету можно заказать онлайн, но забрать потом нужно лично при предъявлении паспорта, который подтвердит, что покупателю есть 18.

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