Следите за сомбреро: На Гребном канале в Москве прошел массовый заплыв моржей

23 февраля на Гребном канале проходил открытый турнир по зимнему плаванию «Кубок Дружбы», посвященный Дню защитника Отечества. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На вопрос «Как водичка?» здесь залихватски ухали и предлагали попробовать самим. Над бассейном шел пар, оттуда выходили люди в купальниках, а на них с восхищением глазели зрители, одетые в 33 одежки. Не май-месяц, знаете ли!

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Так 23 февраля на Гребном канале проходил открытый турнир по зимнему плаванию «Кубок Дружбы», посвященный Дню защитника Отечества. Моржи на него «стеклись» не только из разных районов Москвы, но даже из Сочи — видимо, водичка в столице поприятнее будет.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Принять участие в заплыве могли все желающие, предварительно нужно было зарегистрироваться и предъявить справку о том, что противопоказаний нет. Участники могли сами выбрать дистанцию: кто-то плыл 25 метров, а кто-то шел на рекорд в 200 метров.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Чтобы судьям было удобнее следить (конечно, только ради этого, а не для развлечения), кое-то надевал на голову пилотку (в честь праздника), другие – шапки зимние, шапки для бани и… сомбреро. Видимо, это были особо «горячие» пловцы.

Первый массовый заплыв такого рода в столице прошел более 50 лет назад – в 1951 году. И тоже 23 февраля, только тогда он проходил на Москве-реке в парке Горького.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

История умалчивает, какая погода была тогда, но в минувшую ночь подготовленный для заплыва бассейн… покрылся льдом. Поэтому с утра его пришлось основательно почистить.

Народ в это время не скучал: делал зарядку, бегал и… тягал штанги. В общем, турнир-турниром, а повеселились вдоволь. Победила, как водится, дружба.

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