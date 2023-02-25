«ЧВК Редан» бушует в Москве: Полиция задержала девять участников массовой драки в торговом центре

Наряды некоторых драчунов - клетчатые штаны и огромные пауки на куртках с цифрой «4». Фото: социальные сети

- Да вот тут они и сцепились, - девушка из кафе на четвертом этаже ТЦ «Авиапарк» показывает рукой точное место.

Пару дней назад здесь творилось нечто. Обесцвеченные подростки с модными челками пошли стенка на стенку. В разные стороны летели столы, стулья, подносы и эти самые подростки. Сотрудники охраны наблюдали за этим «шоу» со стороны, не вмешиваясь. Скандал начался, когда видеозаписи массовой драки (говорят, в ней приняли участие не менее 20 человек) пошли гулять по соцсетям. Многих удивили наряды некоторых драчунов - клетчатые штаны и огромные пауки на куртках с цифрой «4».

В пресс-службе самого «Авиапарка» общественность посмешили успокоить - мол, потасовка была ненастоящей, это просто школьники пранки для своих интернетов снимали!

ТАИНСТВЕННЫЕ «ПАУКИ»

А через пару часов стало известно, что те самые 15-16-летние «пауки» - представители новой молодежной группировки, которые называют себя «ЧВК Редан». Никакой частной военной компанией они, конечно, не являются. Аббревиатуру взяли для эпатажа. А вот вторая часть названия - говорящая. Из японских комиксов манга Hunter x Hunter. Одного из главных персонажей этой серии зовут Геней Редан, и он главарь банды под названием «Пауки». Именно их символ и копируют московские школьники. Теперь «ЧВК Редан» что-то вроде группировки внутри большой субкультуры фанатов японских аниме (мультиков) и манги (комиксов). У ребят есть несколько больших групп в соцсетях, куда добавляются подростки в возрасте от 14 лет. А «Авиапарк», как теперь стало известно, уже больше полугода является главным местом встречи подписчиков «ЧВК Редан».

- Они появились здесь примерно в начале осени, - рассказывают ребята, сидящие на фуд-корте с блогерами и напитками. - Вон там они обычно собираются - за столиками напротив чайханы, видите?

«Пятачок», где произошла драка. Фото: Александр РОГОЗА

К слову, вряд ли для кого-то еще является секретом, что самые посещаемые подростками любого района места - фуд-корт ближайшего торгового центра. Здесь вся тусовка. И не обязательно даже что-то покупать. Занял столик на компанию - сиди хоть целый день. Общение, которое раньше проходило во дворах и спортплощадках, перетекло в «тэцэшки».

Постоянные обитатели фуд-корта «Авиапарка» рассказывают, что «ЧВК Редан» (это название все узнали из СМИ только после самой драки) пересекались с тусовщиками-косплейерами, которые наряжаются в героев комиксов и фильмов. Но были как бы сами по себе.

- Они приезжали сюда из разных районов города, тут же знакомились. Хотя были и те, кто постоянно здесь, - продолжают ребята.

Завязку драки, с чего все началось, никто из сотрудников многочисленных кафешек, стоящих у места драки, не видел. По крайней мере, так говорят. Поэтому побоище «пауков» обрастает слухами и легендами.

Полицейские, которые дежурят у метро, иногда ходят патрулировать ТЦ. Фото: Александр РОГОЗА

ВЕРСИИ ФУД-КОРТА

Известно, что противостояли анимешникам так называемые «офники» (околофутбольные хулиганы). Но по словам старожилов фуд-корта, в драке также участвовали и другие постоянные обитатели - группа ребят с Северного Кавказа.

- Они чаще всего сидят на диванчиках у катка. С ними никто старается не пересекаться. Это чревато. Стоит зацепиться - это все. Был случай, когда одного пацана на колени поставили, заставили извиняться. Охрана с ними не связывается.

- Есть понимание, из-за чего вообще возникла драка?

- Здесь многие говорят про такую версию: якобы в какой-то момент хулиганы утащили несколько «пауков» в туалет и порезали ножами. А одного еще и с третьего этажа сбросили.

Однако в правоохранительных органах эту версию опровергли.

- Это полный бред! У участников драки не было ножевых ранений, речь идет только о небольших травмах, полученных в драке, - заявил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Тем не менее, слухи про «трех парней в реанимации» кто-то старательно разгонял в соцсетях. Так, что на следующий день после драки фуд-корт в «Авиапарке» оказался забит толпой подростков из разных субкультур, приехавших со всех уголков Москвы за приключениями...

У молодых людей проверяют документы и содержимое сумок. Фото: Александр РОГОЗА

ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРЯЕТ ВСЕХ

Третий день подряд этажи «Авиапарка» патрулируют сотрудники полиции. Во избежание новых стычек. На улице у разных выходов припаркованы микроавтобусы с синими полосами.

- На самом деле, драки между подростками здесь случаются почти каждую неделю. Правда, не такие массовые, - говорит сотрудник одного из ресторанов. - Школота!

После драки полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Около десятка участников драки уже задержаны (самому юному из них всего 15 лет), еще несколько человек ищут.

- Есть изображения этих людей с камер видеонаблюдения внутри торгового центра, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Полицейские останавливают мальчишек подходящего возраста на входе из метро «ЦСКА». И «модников» останавливают, которые могут иметь отношение к анимешникам-«паукам», и молодых кавказцев спортивного вида. Проверяют документы и содержимое сумок.

По периметру «Авиапарка» припаркованы полицейские авто. Фото: Александр РОГОЗА

Тем временем в телеграм-каналах «ЧВК Редан» активная движуха. Кто-то рассказывает, что в соцсетях найден парень, который участвовал в драке с другой стороны, - он был в синем спортивном костюме. И еще из важных заявлений: для собственной безопасности каждый «паук» теперь будет выходить на улицу только с «боевой собакой».

Звучит как «детский сад». Бурлящие гормоны сетевых воинов.

А вот уголовные дела по драке заведены самые настоящие, взрослые.

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