В Москве появилась «ЧВК Редан» из анимешников: зачем подростки с крашенными волосами устраивают потасовки с фанатами футбола

«Группировка» называет себя ЧВК «Редан» Фото: социальные сети

Вечером 22 февраля на фудкорте крупнейшего московского ТЦ «Авиапарк» подростки затеяли драку. Махач получился комичным: парни с тощими ручонками, но с длинными крашеными челками демонстрировали кунг-фу. Из посетителей никто толком не понял, что вообще происходит. Зумеры бились не то друг с дружкой, не то со спортивного вида парнями.

В полиции KP.RU тогда сказали, что не владеют информацией об инциденте. Так бывает, когда по итогам стычки никто не вызвал «02» и не обратился за медпомощью. В пресс-службе «Авиапарка» вообще предположили, что драка — пранк. То есть постановка и провокация, ради хайпа.

Однако как стало известно KP.RU, потасовка крашеных ребят в ТЦ — не единственный случай с участием этой компании. Себя они называют ЧВК (частная военная компания) «Редан». Их отличительный знак — одежда с изображением смертоносного вида пауков — Черная вдова. Состоит «группировка» из поклонников японский мультиков аниме. Те, с кого обычно четкие парни требуют «пояснить за шмот» (то есть внешний вид и одежду), решили дать отпор гопоте.

Фото: социальные сети

ОТ СТИЛЯГ ДО ЛЮБЕРОВ

Стычки субкультур по идейным соображениям в большом городе сплошь и рядом. В 60-х прошлого века дружинники-комсомольцы гоняли стиляг. Через двадцать лет выходцы с рабочих окраин — любера (в честь подмосковных Люберец) — ездили в столицу поколачивать металлистов. В ход шли цепи с дисками от циркулярной пилы. В начале «нулевых» гопники докапывались до мрачных готов и пантующихся скейтеров.

В общем, одна маскулинная субкультура билась с другой — нонконформистской («Мы не такие, как все!»). Наверное, так пишут в социологических исследованиях.

А последние 5 – 7 лет — тишина. Те, кого обычно били, подросли и сменили яркие одежки на цивильные. Хулиганы образумились. Разве припомнить экстремистское и запрещенное движение в России АУЕ, которое романтизировало тюремную культуру среди неокрепших умов. Но с ним есть загвоздка.

Кроме пабликов в соцсетях, где выкладывали зоновские наколки, да пацанские цитаты, как таковых лидеров движения никто не видел. Политики и общественники поговаривали, якобы детей заставляют «греть» зону. То есть переводить деньги в воровской общак. Но и тут, кажется, ситуацию драматизировали. Реальных прецедентов в криминальной хроники последних лет, отыскать не удалось.

А вот группа подростков-анимешников в Москве, которая называет себя ЧВК «Редан», более реальная.

Фото: социальные сети

С ТАТУИРОВКОЙ ПАУКА

Спустя два дня после потасовки в «Авиапарке» — новый инцидент. На сей раз полиция и Следственный комитет опубликовали пресс-релизы о задержании хулиганов. Четырех парней (трое несовершеннолетние) повязали за избиение 14-летнего юноши. Стычка случилась в вестибюле метро «Лубянка». Пацана запинали и залили из перцового баллончика.

Как стало известно KP.RU, за обезличенной сводкой скрываются представители двух современных субкультур. Били парня — так называемые офники. Расшифровывается как «околофутбольный хулиган». Однако к футбольным хулиганам пятнадцатилетней давности, которые устраивали стычки с ОМОН и потасовки с мигрантами, современные офники не имеют отношения.

У них нет какой-то идеологии. Разве что желание найти оппонента и спровоцировать драку. Противниками чаще выступает неформальная молодежь. Опознать офника можно по прикиду: укороченные узкие джинсы, спортивная куртка, кроссовки, кепка, коротка стрижка. И тут есть проблема: так одевается довольно много ребят. Просто мода. А офник он или нет, вряд ли кто признается.

На «Лубянке» офники побили парня из ЧВК «Редан». На это название корреспондент kp.ru впревые наткнулся в соцсетях, когда изучал потасовку в «Авиапарке». Интернет вывел на ряд сообществ в Telegram, которое ведут представители этого движения.

На фотках: девчонки и парни в толстовках и футболках с изображением паука. Поэтому себя они иногда называют «Пауками». Это изображение, как и экзотическое слово «Редан», взяли из японского аниме Hunter x Hunter («Охотник x Охотник» с английского). «Редан» — название банды из этого мультика, отличительным знаком которой была татуировка Черной вдовы.

«ХОТИМ, ЧТОБЫ ОТ НАС ОТСТАЛИ»

Мы написали нескольким участникам сообществ с просьбой об интервью. К моменту публикации, поговорить согласился только один молодой человек. Свое имя он называть отказался, попросил представить его псевдонимом Дожа.

— Что такое ЧВК «Редан»?

— Пока сложно сказать. Я бы назвал это неформальными объединением, — отвечает Дожа. — Тут разные парни и девчонки, в основном все школьники 14-16 лет. Мы любим аниме, особенно образ банды «Редан». Может быть, в чем-то подражаем им во внешнем виде. А еще нас всех достало, что на улицах, в ТЦ, когда мы ходим гулять, к нам цепляется гопота. Какой год на дворе?! А кто-то с кулаками готов наброситься на тебя за внешний вид.

— Почему вы называете ЧВК? Может, уместнее говорить «субкультура»?

— Мы не субкультура! Хотя не знаю, может кто-то нас так и видит. Мы просто хотим, чтобы к нам не приставали. Объективно понимаем, что не все могут дать отпор крепкому офнику, который докопался до тебя. Решили показать, что мы можем за себя постоять. И защитить других, если угодно, неформалов.

Собственно в «Авиапарке» 22 февраля это и случилось. До одного из нашей компании докопались какие-то типы. Говорили, что челку зажигалкой подпалят, ножом обрежут. Мы решили не терпеть.

На метро «Лубянка» тоже самое было. Только там одного из наших все же побили. Но мы в драку не лезли, знали, что полиции кругом полно. Просто сразу побежали к сотрудникам за помощью.

А ЧВК — это шутка такая. Сейчас сами знаете: только и разговоров про частные военные компании. Мы и решили, раз уж мы тоже своего рода бойцы, которые будут защищать слабых, назовемся ЧВК.

— Есть ли у вас лидер?

— Нет. Просто несколько компаний анимешников из Москвы. Есть ребята и в других городах. В Челябинске, например, свои «Пауки». Общаемся в комментариях в «телеге» (мессенджер Telegram). Обсуждаем, кто где футболки с пауками покупает, да докапывались ли до кого офники.

— И как вы собираетесь противостоять офникам?

— Просто если будем гулять где-то и увидим, что до кого-то докапались, окажем поддержку.

— Не боитесь, что сейчас всех поклонников аниме запишут в «редановцев» и будут считать хулиганами?

— Нас уже в соцсетях выставляют каким-то ОПГ. Я более чем уверен: даже после вашей статьи не все читатели разберутся, в чем суть истории. Родители побегут перебирать гардероб детей, нет ли у них одежды с пауком. А на улицах станет еще больше кривых взглядов. Еще раз повторю: мы не банда и не субкультура. Просто хотим, чтобы от всех «нефоров» отстали.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«В субкультуры уходят от недостатка любви»

— Этих ребят сложно назвать представителями субкультуры. Скорее, это собрание единомышленников, — считает психолог Максим Сультеев. — Они объединились, чтобы защитить личные границы. Не думаю, что они представляют опасность для москвичей. При условии, что другие участники общества не будут представлять для них опасность: задирать за длинную челку, внешний вид.

— В обществе есть страх перед субкультурами. Особенно опасаются родители.

— Субкультура субкультуре рознь. Если ее члены не пропагандируют насилие, а их убеждения не противоречат нормам этики и Уголовного кодекса, бояться не стоит.

Участвуя в субкультурах, ребенок компенсирует недостаток родительского внимания и любви. Любовь — это гормоны: эндорфины, дофамин. Если не получать их от общения в семье, можно начать искать радость (дофамин и эндорфин называют «гормонами радости» — Авт.), например, одеваясь нестандартно. Когда подростка не понимают родители, тотально ограничивают его желания, не умеют с ним договариваться, ребенок понимает — он чужд своей семье. И ищет таких же подростков с общими идеями и целями.

Рекомендую родителям научиться общаться с детьми. Уважать своего ребенка. Не будьте слугами для детей и не делайте из них рабов. Когда ребенок чувствует себя ограниченным — это рабство. Тогда у него в голове появляются мысли, что свободным он может быть только за пределами дома. Вообще дети стараются брать пример с родителей. А если ребенок хочет освободиться от семьи — это страшно.

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