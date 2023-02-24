На станции метро «Лубянка» избили несовершеннолетнего юношу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вечером 23 февраля в Москве в вестибюле станции метро «Лубянка» произошла перепалка, в ходе которой юношу 2008 года рождения избили и распылили ему в лицо неизвестную жидкость из аэрозольного баллончика. Об этом KP.RU рассказали в ГУ МВД России по городу Москве.

Сотрудники полиции задержали четыре человека, подозреваемых в данном правонарушении. Трое из них — несовершеннолетние.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи незамедлительно оказали медицинскую помощь пострадавшему.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить причины конфликта молодых людей, а также ищут возможных соучастников преступления.

Ранее KP.RU рассказывал, что подозреваемого в поджоге гостиницы-общежития в центре Москвы мужчину обвинили в убийстве двух и более человек. Он заключен под стражу до 23 апреля 2023 года.