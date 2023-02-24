Подозреваемому в поджоге общежития мужчине предъявили обвинение в убийстве Фото: прокуратура Москвы

Фигуранту дела о поджоге в московском общежитии, в результате которого погибли семь человек, среди которых был малолетний ребенок и несовершеннолетняя девочка, предъявлено обвинение. Он стал фигурантом двух уголовных дел. Об этом рассказали в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

Одно дело было возбуждено за убийство двух и более человек, а второе за умышленный поджог. Вину подозреваемый признавать отказывается.

С учетом позиции прокуратуры, 59-летний мужчина заключен под стражу до 22 апреля 2023 года.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал о пожаре на пятом этаже в общежитии-гостинице в центре Москвы. В результате происшествия погибло семь человек, из которых пятеро — взрослые и еще двое детей. По имеющейся информации, причиной пожара стал поджог, а подозреваемый был задержан сотрудниками правопорядка.