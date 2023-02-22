После каждого удара поправляли челку и спадающие штаны: битву зумеров засняли в «Авиапарке» в Москве

Одна «банда» не так посмотрела на другую, слово за слово и пошли в рукопашную

Посиделки молодежи на фудкортах торговых комплексов уже притча во языцех. Вот и 21 февраля, когда столицу «приморозило», на четвертом этаже комплекса «Авиапарк» приземлились две шумные компании зумеров. Взглянешь со стороны — вроде бы одна тусовка. Черные одежки, мрачные лики, длинные окрашенные волосы у парней. Одним словом: нефоры.

Однако две людных компании, в каждой из которых, по словам очевидцев, было человек 10-15, затеяли потасовку.

— Одна «банда» не так посмотрела на другую, слово за слово и пошли в рукопашную, — рассказали kp.ru очевидцы. — Битва не выглядела страшно. После каждого взмаха кулака парни спешили поправить челку и подтянуть спадающие брюки. Охрана в это дело не вмешивалась. Один из секьюрити даже замер в гуще потасовки, не зная, с кого начать. В итоге подбежали уже третьи парни — крепкие спортсмены, давай разнимать дерущихся.

По словам очевидцев, после двухминутных перебранок, стороны разошлись по разным углам фудкорта. Кого-то все же отвела в сторону охрана. О том, чтобы кого-то серьезно ранило, не сообщается.

В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту kp.ru рассказали, что пока информация об инциденте не поступала. В пресс-службе «Авиапарка» корреспонденту kp.ru рассказали:

«Подобные ситуации в торговых центрах и местах с массовым скоплением людей, увы, не редкость. Ряд фактов, зафиксированных камерами видео наблюдения и со слов очевидцев, позволяют нам склоняться к версии, что школьники снимали постановочное видео, своего рода пранк, если хотите.

Вот, например, цитата очевидцев: "2 пенделя и какая-то невнятная борьба нескольких 13-летних подростков на кафеле".

Сами посудите: признаков «жесткой массовой бойни", как ее нарекают в СМИ, нет. Как нет и зафиксированных травм или обращений за медицинской помощью по итогу — скорую вызывать также не потребовалось. Тем не менее, для нас важна безопасность посетителей, поэтому мы в подобных ситуациях всегда оперативно вызываем сотрудников полиции, как мы и поступили в этом конкретном случае».

Ранее в московском ресторане «Турандот» гость попытался устроить массовую драку из-за перепутанной невесты. В этот момент в заведении гуляли сразу два торжества. Под горячительным гость подумал, что невесту с «его» свадьбы, перетянула другая компания. Однако получив по лицу, понял, что жестоко ошибался.

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