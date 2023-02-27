Арктическая погода придет в Москву в марте: прогноз синоптиков пугает

В марте столицу ждет вполне зимняя погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уходящая зима запомнилась москвичам странностями и аномалиями погоды: трескучие морозы сменялись резкими оттепелями, ледяные дожди - мощными снегопадами.

- В целом же по средней температуре зима 2022-2023 в Москве оказалась тёплой, на 1,5 градуса теплее климатической нормы, - рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Март же в средней полосе только по календарю весенний месяц, с точки зрения погоды - зимний. Несмотря на меняющимся климат и глобальное потепление.

Март 2023, судя по прогнозам синоптиков, подтвердит статистику.

- В первые дни календарной весны погода комфортной не будет. В среду, 1 марта, ночью -8 градусов, днём -1…-3. С четверга, 2 марта, до воскресенья, 5 марта, ждём оттепель, но в лучшем случае до +1 градуса. Будет приниматься снег, ветер довольно сильный, с порывами до 17 м/сек., так что и этого небольшого плюса мы не ощутим, - не радует Татьяна Позднякова. - И вообще тепла в прогнозах не видно до середины марта. На следующей неделе по ночам -8…-10 градусов, днём температура чуть ниже ноля. Первые две недели календарной весны будут холоднее, чем положено по климатическим нормам.

А ведь раньше метеорологи обнадёживали, что весна будет ранней!

- Есть надежда, что в конце второй декады марта все же придёт тепло, погода опомнится. Но пока, действительно, компьютерные модели не показывают такого тепла, на какое мы рассчитывали в предварительных прогнозах, - продолжает наш эксперт.

В центре «Фобос» настроены ещё пессимистичнее: обещают арктическое вторжение во второй декаде марта. А настоящее весеннее тепло - лишь после 25 числа или даже в начале апреля! И сугробы, по расчётам «Фобоса», будут лежать до первых чисел апреля.