В Москве зрители, пришедшие на спектакли, смогут бесплатно проверить свое здоровье

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

БЫСТРО И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

У жителей Москвы появилась возможность проверить свое здоровье, пройдя чекап, что позволит выявить заболевания на ранней стадии. Пройти обследование можно бесплатно в «Кабинетах здоровья», которые откроются в местах проведения развлекательных мероприятий и театральных постановок, организатором и промоутером которых является МТС Live. Ближайший из спектаклей, где будут работать такие медицинские кабинеты - «Варшавская мелодия», показ постановки пройдет 21 ноября. Кроме того, обследования всех желающих будут проводиться и во время новогоднего шоу «Маша и Медведь». Планируется, что кабинеты здоровья будут работать и в следующем году, в частности, во время показа нового мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в МДМ.

Обследование все желающие могут пройти без предварительной записи. Сделать это можно как до, так и в антракте или после постановки.

Такие же кабинеты откроются и в Санкт-Петербурге. Для проведения чекапов в обеих столицах подготовили более восьми площадок. Врачи во время диагностики делают упор на выявление злокачественных образований, оценку ментального здоровья населения, проверку артериального и внутриглазного давления, анализ состава тела. В планах расширение перечня исследований.

Организаторы отметили, что во время обследований особое внимание будет уделено людям, переболевшим коронавирусом. Кроме того, в кабинетах здоровья будут работать психологи, которые помогут справиться с тревожными мыслями. По данным сети клиник медицинских центров «МЕДСИ», в марте-апреле фиксировалось увеличение количества консультаций у психологов на 8%, в октябре рост обращений составил 11%.

С ЗАБОТОЙ О СЕБЕ

Задача проекта – обратить внимание людей на необходимость заботы о своем здоровье, так как раннее выявление заболеваний и их диагностика увеличивает шансы на выздоровление.

По информации медиков, за последние два года спрос на чекапы увеличился в два раза. Среди наиболее востребованных направлений – комплексные (более 30%) и детские (более 16%) обследования, а также скрининги мужского и женского здоровья (более 15%). В числе популярных направлений также онкологические чекапы, кардиологические и гастро скрининги. По мнению медицинских специалистов, главной причиной возросшего спроса на программы комплексных обследований стала короновирусная инфекция, которая обратила внимание общественности на важность заботы о своем здоровье.

- Эпидемиологическая ситуация заставила многих бережнее относиться к своему здоровью и скорректировать свой образ жизни, включив в него регулярные медицинские осмотры. Мы поддерживаем эту положительную тенденцию и хотели бы распространить практику превентивных обследований на массовую аудиторию. Согласно последним медицинским исследованиям, чаще всего обращения к врачу поступают от молодых людей от 18 до 36 лет (32%) и от людей в возрасте от 36 до 60 лет (37,6%). По нашим данным, именно эти возрастные группы чаще других ходят в театр и на другие развлекательные мероприятия. Нам кажется, что это отличная возможность проявить заботу о своем здоровье и пройти бесплатное медицинское обследование у специалистов, - отметила руководитель направления промоутерства и продюсирования МТС Live Янина Татарицкая.