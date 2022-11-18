В убийстве 29-летней москвички подозревают ее любовника из Узбекистана

В Москве ищут молодого человека, которого подозревают в убийстве 29-летней женщины. Фото: СОЦСЕТИ

В Москве ищут молодого человека, которого подозревают в убийстве 29-летней женщины. Напомним, рано утром в пятницу, 18 ноября, у многоэтажного дома на Севастопольском проспекте обнаружили тело. Женщина, которой нанесли несколько ножевых ранений, лежала за припаркованными машинами. Выяснили, что убитая снимала в соседнем доме квартиру. 29 лет. Юлия Ткачева. Несколько лет назад переехала в Москву из Мариуполя.

Как ранее сообщил сайт KP.RU, в последнее время Юлия жаловалась на угрозы со стороны своего бывшего молодого человека. По нашим данным, даже писала заявление в полицию.

- Этот мужчина сейчас является главным подозреваемым, - заявил KP.RU источник в правоохранительных органах. - С 25-летним уроженцем Узбекистана женщина познакомилась около полугода назад, когда устроилась работать в магазин неподалеку. Они несколько месяцев встречались, однако затем женщина решила прервать отношения. По словам подруг, жаловалась на не вполне адекватное поведение любовника. А после разрыва - и на то, что он ее преследует, угрожает.

В настоящий момент местонахождение приезжего неизвестно. На рабочем месте он сегодня не появлялся.

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