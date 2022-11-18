Мобильный интернет в московском метро стал работать еще быстрее

Средняя скорость мобильного интернета в сети МТС в тоннелях московского метро выросла на 60%. Оператор проводит на всех станциях, переходах и тоннелях метрополитена серьезную модернизацию. В результате средняя скорость мобильного интернет в тоннелях столичной подземки уже выросла более чем в полтора раза - до 50 Мбит/с.

В ходе модернизации оператор устанавливает новое оборудование и перенастраивает сеть, используя различные технологии. Например,объединяет все пять работающих на сети оператора радиодиапазонов. чтобы активнее использовать потенциал сети. Для этого компания это позволит увеличить скорость передачи данных и емкость сети, по максимуму используя возможности действующего стандарта LTE. В результате москвичи и гости столицы могут стабильно пользоваться Интернетом в метро, включая тоннели, даже при большом скоплении людей.

По словам технического директора московского региона МТС Владислава Медведева, с начала 2022 года объем переданных данных мобильного интернета в метро вырос более чем на 20%.

«Сегодня 96% абонентов МТС в столичном метрополитене активно пользуются интернетом. Здесь жители мегаполиса читают новости, общаются в соцсетях, смотрят фильмы и видео, работают и учатся. Сейчас скорость от станции к станции может быть разной, но она достаточна для решения большинства задач. Мы продолжим модернизацию сети в метро, чтобы связь оставалась непрерывной и стабильной на всех его участках», - рассказал Владислав Медведев. Он также отметил, что в идеале компания стремится к тому, чтобы качество услуг связи под землей было таким же, как и на поверхности.

Модернизация и замена оборудования уже охватили самые загруженные участки столичной подземки: это Кольцевая, Серпуховско-Тимирязевская, Таганско-Краснопресненская, Арбатско-Покровская и Замоскворецкая линии метро. Ежедневно ими пользуются более миллиона пассажиров. До конца 2022 года будут закончены работы на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях. Модернизация сети на остальных участках метро завершится в следующем году.