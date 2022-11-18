Юлия в разводе. Однако на фотографиях на заброшенных страничках в соцсетях она часто фигурирует с бывшим супругом

Сайту KP.RU cтали известны новые подробности кровавого убийства женщины на юго-востоке Москвы. Тело 29-летней Юлии Ткачевой было найдено 18 ноября 2022 рано утром во дворе дома на Севастопольском проспекте. Женщине нанесли несколько ударов ножом, она скончалась от потери крови, не успев позвать на помощь.

Ранее стало известно, что Юлия - уроженка Мариуполя, жила в Донецке, пару лет назад переехала в Москву. На Севастопольском снимала квартиру. Сейчас Юлия в разводе. Однако на фотографиях на заброшенных страничках в соцсетях она часто фигурирует с бывшим супругом. По словам знакомых Юлии, Александр когда-то закончил школу милиции. При этом место работы, указанное у него в соцсетях: Азовсталь.

Что известно об убийстве женщины в Москве 18 ноября 2022, подробности

Тем временем Следственный комитет сообщает о задержании подозреваемого.

Как писал сайт KP.RU, накануне Юлия жаловалась в полицию на то, что ее преследует знакомый с работы (молодая женщина несколько месяцев работала в магазине).

- По словам знакомых женщины, 25-летний узбекистанец Шохрухбек Каримов, работавший в том же магазине, сначала просто оказывал ей знаки внимания, потом начал преследовать, распускать руки, угрожать, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Накануне вечером Юлия вызывала полицию. Ей казалось, что мигрант следит за ней, постоянно находясь где-то около дома. Приехавший наряд взял у женщины показания, но ничего подозрительного около дома не заметил.

Агрессивный поклонник свою жертву все-таки подкараулил… После убийства Каримов попросил своего близкого друга вывезти его из Москвы. На дороге в Тамбовской области их машину остановили и задержали. Товарищей везут на допрос в Москву.