Экс-возлюбленный убитой на юго-западе Москвы девушки бил ее

Экс-возлюбленный Юлии Ткачевой применял к ней силу Фото: из соцсетей

Убитая на юго-западе Москвы жительница Зюзино Юлия Ткачева незадолго до своей трагической гибели рассталась с абьюзером. Экс-возлюбленный, еще когда они были в отношениях, избивал ее и не раз угрожал расправой, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следователи предполагают, что он вел себя так из-за ревности. И в конце концов Юлия Ткачева решила расстаться с ним.

- Ревность и решение разорвать отношения могли стать причиной убийства, - цитирует агентство источник.

Личность мужчины установлена, следователи проверяют его на причастность к убийству.

Ранее KP.RU сообщил, что незадолго до смерти Юлия Ткачева вызывала полицию к себе домой. Она была убеждена, что мужчина, с которым она рассталась, преследует ее. Полицейские прибыли на вызов, осмотрели территорию, но никого не нашли.

Девушку обнаружили мертвой 18 ноября утром недалеко от дома, в котором она снимала квартиру. Дело возбудили по статье об убийстве.

Следствие также отрабатывает вторую версию убийства, связанную с бывшим местом работы Юлии Ткачевой. Она была сотрудницей компании, которая выдавала микрозаймы.