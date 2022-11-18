Убитая на юго-западе девушка незадолго до смерти вызывала полицию

Тело нашли утром 18 ноября Фото: прокуратура Москвы

29-летняя жительница юго-запада Москвы, чье тело нашли 18 ноября вблизи станции метро «Зюзино», накануне дня смерти вызывала полицию, сообщают РИА Новости. Она была напугана и говорила, что ее преследуют.

- Она позвонила в полицию и сказала, что боится выходить, так как некий человек, возможно ее знакомый, ее преследует, - приводит агентство цитату источника.

К звонившей отправили наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов обследовали территорию, но не нашли никого подозрительного.

Как сообщил KP.RU ранее, утром в пятницу рядом с одним из жилых домов на Севастопольском проспекте нашли тело девушки, которая скончалась от нескольких колото-резаных ранений. Убийца нанес их по ее груди. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность предполагаемого преступника.