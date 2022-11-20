«Я понял, что она меня предала»: Убийца, зарезавший москвичку после обращения в полицию, раскрыл правду

Убитая оказалась уроженкой Мариуполя Юлией Ткачевой, которая уже несколько лет работала в Москве Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сайту KP.RU стали известны подробности допроса уроженца Узбекистана, которого обвиняют в убийстве 29-летней женщины в Москве.

Напомним:

- Утром 18 ноября во дворе многоэтажного дома на Севастопольском проспекте обнаружили тело молодой женщины, которая скончалась от нескольких ножевых ранений в шею.

- Убитая оказалась уроженкой Мариуполя Юлией Ткачевой, которая уже несколько лет работала в Москве. (Позже стало известно, что в 2019-м Юлия развелась с супругом, который работал милиционером на заводе «Азовсталь»).

- Знакомые убитой сообщили, что накануне женщина написала заявление на своего бывшего ухажера, жаловалась, что он ей угрожает ножом за отказ продолжать отношения.

- Вечером в пятницу 25-летний узбекистанец Шохрухбек Каримов был задержан в Тамбовской области - ехал на попутке по трассе Р-22 «Каспий».

Каримова доставили в Москву и допросили. Свою вину мужчина признал.

Известно, что Шохрухбек Каримов познакомился с Юлией Ткачевой в магазине - она трудилась на кассе, он разнорабочим (но позже уволился). Молодой человек начал оказывать красавице знаки внимания. То, что она на несколько лет старше, его не смущало.

- «Мы несколько месяцев встречались. У меня были серьезные планы», - заявил Каримов на допросе, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - При этом знакомые убитой рассказывают, что Юлия разорвала отношения с мужчиной именно из-за его неадекватного поведения. Он иногда позволял себе распускать руки. А когда узнал, что Ткачева не собирается с ним сходиться, начал угрожать ножом.

Мы об этом уже писали: Юлия рассказывала подругам, что Шохрухбек Каримов ее преследовал. Однажды прижал к стене и показал нож: «Если ты со мной не помиришься, я тебя убью!» 17 ноября, за день до убийства, Каримов заявился в магазин и снова попытался поговорить с Юлией. Женщина вызвала полицию. В момент приезда полицейских мигрант находился в холле магазина, но увидев людей в форме, скрылся. Как заявили в МВД, патрульные приняли у Ткачевой заявление.

«В ходе опроса девушка сначала отрицала, что знает правонарушителя, и только потом призналась, что ее преследует знакомый. Выяснив, что мужчина, скорее всего, находится неподалеку, полицейские предприняли первичные меры по розыску, осмотрели помещение магазина и прилегающую территорию, но злоумышленника не обнаружили, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Вернулись в отдел и зарегистрировали заявление девушки в установленном порядке».

Утром Шохрухбек Каримов подкараулил Юлию у дома, где она снимала квартиру и напал, несколько раз ударив ножом в область шеи. Женщина скончалась на месте.

- На допросе Каримов заявил, что когда увидел в магазине сотрудников полиции и узнал, что их вызвала Юлия, «понял, что она меня предала», - продолжает источник KR.RU. - Это вывело его из себя и он решил ей отомстить. После убийства Каримов нашел через мобильное приложение попутку и сбежал из города. Водитель, который его вез, об убийстве не знал.

По словам источника, Шохрухбек Каримов собирался добраться до Астрахани, а затем пересечь российско-казахскую границу и уехать домой.

- Самое интересное, что нож, которым была убита женщина, он даже не пытался выбросить или спрятать. Орудие убийства со следами крови жертвы было найдено в его вещах при обыске - обычный складной нож.

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