Два риелтора убиты в квартире отца Евгения Чичваркина*: Подробности жестокого преступления в Москве

Супруги Павел и Мария Сорокины много лет снимали квартиру в «генеральском» доме на юго-западе столицы. Фото: Личный архив

Стали известны новые подробности двойного убийства на юго-западе Москвы. Как ранее писал сайт KP.RU, в квартире на Ленинском проспекте обнаружили два тела.

СУПРУГИ ЗНАЛИ СВОЕГО УБИЙЦУ?

Супруги Павел и Мария Сорокины много лет снимали квартиру в «генеральском» доме. Брат Сорокина несколько дней не мог до него дозвониться, приехал на адрес - на звонки в дверь тоже никто не отвечал. Вызвал полицию. Дверь пришлось взломать. Внутри - беспорядок, следы борьбы и два тела в лужах крови.

- Одна из приоритетных версий - ограбление, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Судя по всему, преступник или преступники что-то искали в квартире.

При этом сыщики обращают внимание на еще одну деталь. Подойти к входной двери квартиры, в которой жили Сорокины, просто так невозможно.

- Есть еще одна внешняя дверь, защищающая их общий с соседями «предбанник», - говорит источник. - И она всегда запирается на ключ. Значит, впустить они могли либо человека, которого хорошо знали, либо кого-то, кого ждали.

Известно, что и Павел, и Мария работали риелторами. Но не в агентстве недвижимости, а как самозанятые, на себя.

ПРОПАВШАЯ МАШИНА

В квартире продолжают работать криминалисты. Ищут отпечатки, следы и другие улики, которые могли бы помочь в поиске преступников.

- Нет, мы ничего такого не слышали. Ни криков, ничего, - рассказал KP.RU один из соседей. - Правда, Паша любил дома мастерить что-то для себя, как хобби. Пилил, сверлил. Так что мы к таким звуком в общем-то и привыкли.

По словам жильцов дома, Сорокины ни с кем особо близко не общались. Но всегда здоровались и в целом никаких хлопот никому не доставляли.

- Они снимали эту квартиру лет десять, не меньше. Красивая пара. Всегда такие жизнерадостные. Обычно по вечерам выходили за ручку, шли в парк.

Павел Сорокин. Фото: Личный архив

Общих детей пара не имела. Однако у Павла есть две дочки от первого брака.

- Было видно, что это семья большого достатка?

- Ну да. Богатые люди. Очень крутой внедорожник был у Паши. Одевались хорошо. За границу ездили регулярно. Но сегодня я посмотрел в окно - на закрытую стоянку, где он ее оставлял всегда. Машины там нет! Но я часто удивлялся: зачем они столько лет эту квартиру снимают? Потратили столько, что, наверное, и сами могли уже жильё в этом районе купить.

К слову, трехкомнатные квартиры в этом доме (а Сорокины арендовали именно трешку) сдают за 100-120 тысяч в месяц. Престижный район! И дом тоже престижный.

ЧИЧВАРКИН* И ТАЙНА НЕХОРОШЕЙ КВАРТИРЫ

Как сообщал сайт KP.RU после убийства семейной пары стало известно, что в этой квартире уже погибали люди. Весной 2010 года здесь нашли тело 60-летней женщины. Хозяйка квартиры Людмила Чичваркина была матерью беглого бизнесмена, бывшего босса «Евросети» Евгения Чичваркина*.

Тогда случившееся посчитали несчастным случаем. Мол, женщина поскользнулась на кафеле, упала и ударилась головой о край стола. Сам Чичваркин считал, что его мать могли убить.

- К сожалению, Людмила в последние годы выпивала, - рассказывает еще один житель дома. - Увы, она действительно могла упасть и удариться головой. За два дня до этого она отмечала свой юбилей.

Дом на Ленинском, как мы уже сказали, не простой. Кирпичную 8-этажку заселяли в 1960 году. И жили здесь в то время не самые простые люди.

Автомобиль СК Росии у дома, в котором произошло убийство супругов Сорокиных. Фото: Александр РОГОЗА

Чичваркиным, насколько известно, эта квартира досталась от деда, который был генералом авиации. Отец был пилотом гражданской авиации, мама трудилась экономистом в Министерстве внешней торговли. Ну и, собственно, будущий миллионер, торговавший мобилками, рос именно здесь.

- Изначально тут только заслуженные люди жили - даже заместители министров водились, - продолжает сосед. - Ленинский проспект - правительственная трасса, Брежнев по ней в аэропорт ездил. Нельзя было, чтоб в стоящем на такой улице доме непроверенные люди жили. Без проверки КГБ сюда никого не заселяли...

Самое интересное, что «нехорошая квартира», где были убиты супруги Сорокины, до сих пор принадлежит Чичваркиным! Владельцем числится отец иноагента Александр Александрович Чичваркин.

- Родители бизнесмена, Евгения, несколько лет до смерти матери были уже в разводе, - говорят соседи. - Возможно, из-за ее увлечений спиртным. Потому что сам Александр Александрович не пьет. Так что трешку Павел и Мария арендовали именно у него. Евгений когда-то купил отцу большую квартиру в новом элитном доме в другой части Ленинского проспекта. Но эту - не продали. Видимо, чтоб доход от нее Александру Александровичу на жизнь шел. Года четыре назад был случай, когда Сорокины затопили соседа снизу. Приезжал Чичваркин-старший, оплачивал пострадавшему новый ремонт. Ну, на деньги сына, наверное...

KP.RU следит за ходом расследования.

*В 2022 году был признан иноагентом.

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