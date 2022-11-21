Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Как развивался пожар

Пожарные начали съезжаться на Комсомольскую площадь около трех часов дня 20 ноября. Со стороны путей Ленинградского вокзала полыхал двухэтажный склад. Здание построено в начале прошлого века как склад для нужд железнодорожников. Памятником не являлось.

За два часа огонь охватил 2500 «квадратов». С пламенем боролись 121 сотрудник МЧС. Наготове были три пожарных вертолета Ка-32. Однако из-за погодных условий (вероятно, речь о небольшой видимости), они не смогли вылететь. В тушении участвовал пожарный поезд.

Возгорание закончили тушить почти в полночь — на это ушло порядка девяти часов.

Сколько погибли

В горевшем здании на Комсомольской площади, 1а, стр. 18 работала круглосуточная оптовая цветочная база. По соседству с ней также несколько мелких флористических мастерских.

Предварительно, семеро погибших — работники цветочного склада.

Возгорание закончили тушить почти в полночь — на это ушло порядка девяти часов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Кто владеет фирмой

Компания, которая заправляла помещением, называется «Цветы от Мачелюка». При этом рядом с ними были еще пара флористических мастерских, которые арендовали у фирмы помещения. По данным бизнес-баз, главой компании является Антон Мачелюк, а гендиректором - его жена Анна.

Как рассказали kp.ru знакомые бизнесмена, в цветочный бизнес уроженец Саратовской области Мачелюк пришел, будучи студентом. Начинал с подработки в голландской компании, которая экспортировала цветы в Россию. Поднаторев, запустил свой бизнес: заказывали цветы из Голландии, Чили, Израиля.

При этом на площадках с виртуальными отзывами клиенты оценивали ее работу преимущественно положительно. Основные жалобы касались высоких цен для розничных клиентов и неудобной локации.

В цветочный бизнес уроженец Саратовской области Мачелюк пришел, будучи студентом

Кого и как накажут

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Очевидно, когда эксперты МЧС установят причину пожара и выяснят, что помешало людям эвакуироваться, тогда будут искать обвиняемых. Пока фигурантов нет. Но в сообщении СК фигурирует фраза, что люди погибли «в результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности». По статье грозит до 10 лет колонии.

Семь человек погибли при пожаре во флористическом центре в Москве Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Были ли у склада проблемы с пожарной безопасностью

Первый раз эта же цветочная база горела в 2019-м году. Тогда никто не погиб. Возгорание было менее масштабным (700 «квадратов, что тоже немало). После этого фирму «Ново Флоре», которую организовал Мачелюк, оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности.

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