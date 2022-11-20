Горящее здание на Комсомольской площади в Москве могут начать тушить при помощи авиации

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К тушению горящего здания на Комсомольской площади в Москве могут привлечь авиацию, так как возгоранию присвоен третий уровень сложности. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По данным пожарных бригад, прибывших на место, горит складское, кирпичное здание, состоящее из двух этажей. Пожар вспыхнул между этажами, и уже сейчас площадь возгорания составляет порядка двух тысяч квадратных метров.

Пожарные занимаются спасением заблокированных в здании людей. Сообщается, что на работу вокзалов, движение поездов и пассажиров происшествие не повлияет.

Ранее KP.RU сообщал о том, что к тушению пожара на Комсомольской площади привлекли пожарный поезд, а специалисты Роспотребнадзора уже взяли пробы воздуха в районе задымления, чтобы оценить уровень токсичности и загрязнения, и предпринять соответствующие меры.