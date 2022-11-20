Пожарный поезд направлен на место пожара на складе цветов в центре Москвы

Пожарные спасают из горящего здания людей Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве в районе трех вокзалов загорелось двухэтажное здание на Комсомольской площади. Пожарные спасают людей из горящего здания. Наблюдается сильное задымление, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в 14:57, специалисты незамедлительного выехали на место. По информации источника в экстренных службах, горит складская постройка между первым и вторым этажом. Информация о пострадавших устанавливается. Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти.

Для тушения возгорания направили пожарный поезд, пишет «Москва 24». По данным агентства «Москва» специалисты Роспотребнадзора уже взяли пробы воздуха в районе ЧП.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар в двухэтажном здании произошел на Комсомольской площади около Ленинградского вокзала в Москве. По информации из открытых источников, на этом месте располагаются цветочные магазины.