Пожар в двухэтажном здании произошел на Комсомольской площади около Ленинградского вокзала в Москве

На Комсомольской площади горит одноэтажное кирпичное здание

В Москве в районе трех вокзалов горит двухэтажное кирпичное здание. На Комсомольской площади, дом 1А, строение 18 в настоящий момент работают сотрудники экстренных служб, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России 20 ноября. По данным из открытых источников, по этому адресу находятся цветочные магазины.

Информация о площади возгорания уточнятся. Сведений о пострадавших пока не поступало. На представленных кадрах видно, что возле железнодорожных вокзалов – Ленинградского, Ярославского и Казанского – видны серые клубы дыма. Слышны серены пожарных машин.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне, 19 ноября, пожар в многоэтажке потушили в районе Кунцево в Москве. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Горели личные вещи жильцов. Спасатели оперативно локализовали пламя, а затем полностью потушили возгорание. При происшествии никто не пострадал.