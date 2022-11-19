Пожар в квартире на площади в 15 квадратных метров потушили в районе Кунцево в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 19 ноября в районе Кунцево в Москве загорелась квартира в жилом доме. Огонь охватил 15 квадратных метров на 4 этаже многоквартирного дома по адресу: Боженко, 12, кор 1. О пожаре рассказали KP.RU в ГУ МЧС по столице.

На место выехал пожарный расчет. Спасателям удалось оперативно локализовать пламя, а затем и потушить возгорание.

Сообщается, что горели личные вещи жильцов. Пожар удалось ликвидировать в 17:42. В ГУ МЧС столицы также добавили, что при происшествии никто не пострадал.

Ранее в Москве тушили пожар на рынке «Садовод». По предварительной версии возгорание началось от одного из торговых контейнеров, очевидцы сообщали о его задымлении и эвакуации продавцов и посетителей. Огонь, распространившийся на 50 квадратных метров, тушили несколько часов. Как писал KP.RU, полностью ликвидировать пожар удалось в 15:32 17 ноября. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас торговые павильоны работают в привычном режиме.