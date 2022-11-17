Пожарные полностью потушили пожар на рынке «Садовод» в Москве

Борьбу с огнем вели 28 единиц техники и 98 сотрудников Фото: принтскрин видео.

Пожарным удалось полностью потушить пожар, вспыхнувший на территории рынка «Садовод» в Москве. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу торгового комплекса.

«На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 50 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Торговый объект продолжает работу в том же режиме. Борьбу с огнем вели 28 единиц техники и 98 сотрудников. В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве подтвердили информацию о ликвидации пожара.

Напомним, как сообщал ранее KP.RU, рынок «Садовод» загорелся в Москве днем 17 ноября 2022 года. По словам очевидцев, задымление пошло от одного из торговых контейнеров, также люди сообщали о резком запахе. С рынка эвакуировали посетителей и работников.